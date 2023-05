Moto da cross elettriche. Il ‘fenomeno’ Stark Varg

Il mercato delle moto elettriche da fuoristrada è in continua crescita. Stark Varg è solo la punta di diamante di un settore che sta esplorando a fondo le potenzialità della guida offroad a zero emissioni. Agile, potente, e soprattutto silenziosa e pulita.

C’è un segmento nell’emergente mercato delle due ruote elettriche che è in decisa rampa di lancio: quello delle moto off-road, dalle leggere e divertenti moto da sterrato alle potenti da cross, passando anche per il trial.

Partite un po’ in sordina, rispetto ad esempio ai commuter cittadini, le fuoristrada elettriche stanno via via richiamando sempre maggiore interesse e proponendo sempre più novità.

Il movimento è cresciuto soprattutto dal basso, con il proliferare di diverse start-up. C’è Sur-Ron, con le leggerissime Light Bee e Storm Bee, c’è Cake, con Kalk e l’ultima arrivata Bukk. Poi ci sono modelli in rampa di lancio come Talaria Sting e Tacita T-Race. Ma anche proposte di dimensioni più “globali” come KTM Freeride E-XC e Zero FX.

Tutti modelli offroad elettrici agili e prestazionali, soprattutto non inquinanti e silenziosi, aspetto per nulla secondario quando l’obiettivo è divertirsi tra sentieri e boschi, senza vincoli, ma nel rispetto della natura.

Stark Varg, la moto dei record

Che per il motocross elettrico i tempi siano maturi lo dimostra poi il grande successo ottenuto da un altro brand in ascesa, Stark Future, che con il “fenomeno” Varg sembra aver definitivamente aperto il vaso di Pandora.

È notizia di questi giorni l’avvio delle prime consegne del primo progetto elettrico della multinazionale con sede a Barcellona (di fondazione però svedese) capace di raccogliere con il solo “lancio” qualcosa come 17.000 preordini in meno di un anno.

Una moto ambiziosa, nata dal nulla, con numeri super per il settore, che ha coinvolto da subito gli appassionati del fuoristrada, attirando su di sé grande attenzione.

Tanto che sul genio di Stark Future ha recentemente investito anche un marchio storico come Royal Enfield (tramite la multinazionale Eicher Motors) mettendo sul piatto ben 50 milioni di euro.

Come una farfalla, con la potenza di un leone

La Stark Varg si presenta con caratteristiche molto all’avanguardia, sia a livello stilistico che, soprattutto, prestazionale.

Definita dai padroni di casa come “la dirt bike elettrica più veloce al mondo”, la Varg ha un motore capace di erogare fino a 60 kW di potenza e quasi 1000 Nm (938 per l’esattezza) di coppia alla ruota. Tutto questo con un rapporto peso-potenza di 9 CV/kg che è superiore a qualsiasi altra moto da cross in produzione.

Grazie all’utilizzo di materiali leggeri ma resistenti, Stark Varg pesa solo 118 kg, comprensivi di batteria da 6,5 kWh, integrata in una struttura in magnesio a nido d’ape ultraprotettiva.

L’autonomia promessa è fino a 6 ore di guida offroad ”leggera”, valore che può ovviamente mutare sfruttando appieno gli oltre 100 riding modes personalizzabili disponibili. Tante mappature diverse che trasformano in maniera netta il carattere della moto a seconda dell’esigenza di ciascun pilota.

Soluzioni all’avanguardia. Ovunque.

Nulla è stato tralasciato nemmeno nella ciclistica. E ci mancherebbe. Il minuscolo telaio portante è realizzato con un mix di fibra di carbonio, magnesio e alluminio (pesa solo 6 kg) mentre il reparto sospensioni e il sistema frenante utilizzano componenti premium del settore: forcelle KYB Technical Touch, freni Brembo e dischi Galfer. Le ruote tassellate sono da 19” all’anteriore e 21” al posteriore.

Il design, minimal e filante, sembra quasi passare in secondo piano rispetto alle prestazioni. Ma non è così. Perché anche qui c’è stata una ricerca minuziosa degli uomini Stark nel dotare la moto di soluzioni ergonomiche ottimali per aumentarne la maneggevolezza.

Infine, anche la tecnologia ha la sua importanza. Sulla Varg si utilizza uno speciale controller che funge da display quando collegato alla moto e da normale smartphone quando scollegato.

La connettività è garantita tramite l’immancabile App, attraverso la quale il pilota può effettuare regolazioni al volo per una guida personalizzabile al 100%.

Al via le consegne

Le versioni in commercio della Stark Varg (standard da 60 CV e MX Alpha da 80 CV), nelle tre colorazioni previste, partono da un prezzo di listino rispettivamente di 12.900 e 13.900 euro.

Come detto, nel 2022 i preordini sono stati tantissimi e da questo mese sono iniziate le prime consegne. Va da sé che chi fosse interessato adesso ad acquistare la moto, le nuove disponibilità passano al 2024.

