Una 911 elettrica? La Porsche: “NEIN”

Una 911 elettrica? La Porsche risponde con un secco “Nein”. A pronunciarlo è il direttore di produzione Ignor Reimold, in u’intervista sul sito della Casa tedesca.

Una 911 elettrica? No, i motori caldi avranno vita lunga

I motori a combustione saranno ancora prodotti nel 2050?

“Sulla base di tutto ciò che ho visto finora, la risposta è un chiaro sì. In Porsche abbiamo adottato anni fa una strategia di prodotto chiara e sostenibile. Si basa sui tre pilastri dei motori a combustione a basso consumo di carburante, dei modelli ibridi a basse emissioni e dei veicoli solo elettrici. Le tecnologie a basse emissioni giocano un ruolo sempre più importante. I motori a combustione hanno ancora molto potenziale anche quando si tratta di soddisfare normative ambientali più severe“.-

Anche alla Porsche?

“Anche e soprattutto in Porsche. Entro cinque anni, la metà di tutte le nuove vetture avrà un motore elettrico, che sia un veicolo ibrido o una sportiva solo elettrica. Stiamo assumendo un ruolo pionieristico in questa tecnologia. Tuttavia, diversi mercarti si stanno sviluppando in modi molto diversi rispetto alla mobilità elettrica e al modo in cui si espandono le relative infrastrutture. Quindi stiamo anche lavorando a soluzioni innovative come i combustibili sintetici prodotti in modo sostenibile. Questi saranno pronti per il mercato nei prossimi cinque anni. Secondo gli esperti, questi e-fuel potranno far risparmiare milioni di tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno”.

Che cosa significa questo per la futura gamma di prodotti?

“Che la Porsche diventerà più elettrica, ma non del tutto. La 911 non sarà disponibile con una trazione completamente elettrica. Nei prossimi cinque anni investiremo circa 15 miliardi di euro in mobilità elettrica, produzione sostenibile e trasformazione digitale. Le più grandi sfide del nostro tempo sono anche opportunità. La Strategia Porsche 2030 afferma che diventeremo ancora più sostenibili e che prendiamo sul serio la nostra responsabilità nei confronti della società. L’entusiasmo è uno dei nostri driver più potenti. Porsche continuerà ad essere il marchio per chi insegue i suoi sogni“.

Perché la sostenibilità è così importante per voi adesso?

“La sostenibilità è una componente chiave della nostra strategia. È importante per noi avere una visione olistica di questo problema – dal punto di vista economico, ecologico e sociale. Il nostro approccio si basa su sei campi di azione, tra cui decarbonizzazione, diversità e catene di approvvigionamento trasparenti. Incorporeremo questi campi in tutte le nostre attività future. In concreto sosteniamo gli obiettivi climatici di Parigi e, ad esempio, stiamo lavorando per rendere la produzione in tutti i nostri siti carbon neutral. Questo è stato il caso di Zuffenhausen dall’inizio dello scorso anno e la fabbrica di Lipsia seguirà quest’anno“.

— Leggi anche / Il grande capo della Porsche: “Noi e Tesla su strade diverse”