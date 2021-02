Il grande capo della Porsche: “Noi e Tesla su strade diverse”

Il grande capo della Porsche, Oliver Blume, spiega la svolta elettrica della Casa di Stoccarda. E puntualizza che l’obiettivo non è rintuzzare la concorrenza di Tesla, ma puntare sull’esclusività. Questo botta e risposta è un estratto dell’intervista pubblicata sulla Newsroom della Porsche.

Il grande capo della Porsche: presto la Macan elettrica

L’anno scorso Porsche ha lanciato la sua prima auto elettrica, la Taycan. Prossimi passi?

“Abbiamo davanti a noi una maratona chiamata trasformazione. Abbiamo fatto il nostro primo grande passo con la Taycan e ne seguiranno altri negli anni a venire. La Macan completamente elettrica sarà il prossimo grande traguardo. Nel 2025, circa il 50% delle auto che forniamo sarà alimentato elettricamente. La maggior parte di queste saranno auto sportive completamente elettriche, mentre il resto sarà ibrido plug-in sportivo”.

Qual è a oggi la vostra quota di “elettrificazione”?

“Piuttosto buona, direi. In Europa, l’anno scorso un terzo delle nostre auto è stato consegnato come veicoli elettrificati, metà delle quali completamente elettriche e metà ibride. Rispetto all’anno precedente, si tratta di un aumento del 60%: la nostra strategia elettrica sta funzionando. Siamo riusciti a trasferire la sportività per la quale Porsche è nota ai nuovi modelli elettrici. Volevamo vendere 20.000 Taycan nel 2020 e abbiamo raggiunto questo obiettivo nonostante il Corona virus. Il feedback di clienti ed esperti è molto positivo”.

Il grande capo della Porsche: Tesla punta ai grandi numeri, noi…

Programmi più a lungo termine, diciamo fino al 2025?

“Per noi l’esclusività delle nostre auto sportive è fondamentale. I numeri delle unità non sono un fattore rilevante. Ma non è un segreto che alla fine venderemo più di 300.000 auto all’anno. Senza il coronavirus, probabilmente avremmo potuto farlo già nel 2020. Ma ci siamo anche posti un tetto di mercato: Porsche ha sempre avuto una quota di mercato globale di circa lo 0,3 per cento. Intendiamo basare le nostre cifre su questo anche in futuro”.

Le vendite della Taycan sono decollate, come Lei conferma. Avete la capacità produttiva necessaria a Stoccarda?

“Al momento, possiamo produrre in modo flessibile più di 30.000 auto. Alla fine, i clienti decideranno con i loro ordini quante auto saranno necessarie”.

Volete confrontarvi con la Tesla? È il vostro benchmark?

“Penso che lo sviluppo di Tesla sia impressionante. Elon Musk è un bravo ragazzo e un grande imprenditore. Tesla sta perseguendo una strategia diversa e vuole raggiungere numeri di unità elevati. Ecco perché vengono costruite nuove fabbriche in tutto il mondo. Porsche manterrà la sua esclusività e numeri più piccoli. Realizziamo i sogni individuali dei nostri clienti”.

“La batteria è la camera di combustione di domani”

Ma restano vostri concorrenti. Ritenete di avere conquistato conquistato clienti Tesla con la Taycan?

“Sì, ci siamo riusciti. Tuttavia, quando abbiamo sviluppato la Taycan, Tesla non era il punto di riferimento. Ci siamo sempre concentrati sui nostri prodotti. Per noi, il nostro principio guida era che una Porsche elettrica si deve guidare come una 911. Questo è quel che i nostri clienti possono aspettarsi”.

Siete parte della Volkswagen: non trova sorprendente che il Gruppo utilizzi due dozzine di formati diversi per le celle della batteria. Come può accadere una tale dispersione?

“Al momento abbiamo molte varianti di batteria e le stiamo già esaminando. Tenete presente che quando abbiamo iniziato a progettare auto elettriche ,alcuni anni fa, non c’era molta esperienza in questa tecnologia e c’erano approcci diversi. Con la conoscenza che abbiamo oggi, possiamo guardare al futuro e giungere alle giuste conclusioni”.

Che cosa significa esattamente? Ci spieghi meglio…

“Per il Gruppo Volkswagen, stiamo standardizzando il formato geometrico delle batterie con diversi intervalli di prestazioni differenziati in base alla chimica all’interno della cella. La base sarà una batteria a volume ottimizzato in termini di costi e ci saranno anche una batteria ad alte prestazioni e una batteria ad alte prestazioni per il segmento di fascia alta. Porsche è particolarmente impegnata in una potenza elevata e densità di energia per veicoli particolarmente sportivi. La batteria è la camera di combustione di domani”.

Travasi di tecnologia sulle Audi elettriche performanti

Quando sarà implementato?

“Un periodo di cinque anni è realistico per l’attuazione di questo concetto e abbiamo già preso le decisioni strategiche pertinenti. Non illudiamoci: nei prossimi anni ci sarà una grande sfida da superare nel campo delle celle di batteria, perché c’è una mancanza di capacità in tutto il settore”.

Come si è sviluppato il ruolo di Porsche nel Gruppo Volkswagen nel suo complesso?

“Porsche fa parte del Gruppo Volkswagen da un buon decennio. Durante questo periodo sono successe molte cose positive. Traiamo vantaggio dalle economie di scala, ad esempio quando acquistiamo componenti. Il Gruppo, a sua volta, beneficia finanziariamente di Porsche. Il nostro risultato operativo è quintuplicato in questo decennio. Siamo passati da partner junior a marchio più redditizio del Gruppo. Allo stesso tempo, questa è una grande responsabilità. Ciò che Porsche genera, supporta anche la trasformazione di altri marchi. Un vero lavoro di squadra”.

Ci sono altre aree in cui Porsche è il punto di riferimento nel Gruppo?

“Porsche è all’avanguardia nella tecnologia, che forniamo anche ad altri marchi. Ne sono un esempio i modelli elettrici più innovativi. La Taycan fornisce la base tecnica per l’Audi etron-GT. La piattaforma ibrida per Bentley Continental, Cabrio e Flying Spur proviene dalla Porsche Panamera. Lavoriamo anche per il Gruppo a livello strategico: come piccolo produttore possiamo essere più audaci e veloci. Abbiamo avviato la trasformazione verso la mobilità elettrica in una fase molto precoce e siamo una forza trainante della strategia del Gruppo”.

Vendite in calo solo del 3% nonostante la pandemia

Senza il Corona Virus la Porsche sarebbe cresciuta anche nel 2020? Con un calo delle vendite del 3% avete retto meglio della concorrenza…

“È vero. L’anno scorso abbiamo consegnato più di 272.000 auto solo il 3% in meno rispetto all’anno precedente. In un ambiente difficile, questo è un grande successo per il nostro team. La chiusura per Corona Virus ha colpito tutte le aziende allo stesso modo. Abbiamo dovuto interrompere la produzione per sei settimane e le concessionarie sono state chiuse ancora più a lungo in alcuni Paesi. Di conseguenza, non siamo stati in grado di raggiungere oltre il 10% delle nostre vendite pianificate”.

Per continuare a investire sull’elettrico dovrete ridurre i costi? E dove?

“Per esempio nella digitalizzazione dello sviluppo dei veicoli. In passato abbiamo costruito tantissimi prototipi per i test, con costi milionari. Ora gran parte di questo lavoro di sviluppo viene svolto digitalmente, altrettanto bene o anzi meglio. E a costi notevolmente inferiori. Stiamo anche cercando di utilizzare componenti più standard in tutte le linee di prodotti. In quelle zone dove non ha rilevanza per l’identità dei prodotti”.

Il numero quasi infinito di opzioni di equipaggiamento continuerà ad esistere?

“Il nostro focus è sull’equipaggiamento aggiuntivo del veicolo. Rimuoviamo gli extra che vengono richiesti molto raramente dai nostri clienti. Lo paragonerei al menu di un buon ristorante: 100 piatti nel menu confondono l’ospite. I ristoranti esclusivi hanno solo dieci piatti nel menu, preparati secondo uno standard elevato”.

Lo sviluppo dei combustibili sintetici: ecco con che scopi

Vi prenderete una pausa nel 2021 come nuovi prodotti?

“Non contateci. L’anno scorso abbiamo avuto grandi lanci, con i nuovi derivati ​​911 e il Taycan. È stata un’impresa enorme per il nostro team. I nostri clienti ora hanno una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. Ci saranno alcune sorprese positive quest’anno e useremo il tempo per ottimizzare ulteriormente i nostri processi. Poi, negli anni successivi, faremo il salto con ancora più vigore”.

Porsche è anche coinvolta anche nella ricerca sui combustibili sintetici: perché svolge questo ruolo speciale nel Gruppo Volkswagen?

“Guardando al futuro, non c’è alternativa alla mobilità elettrica per raggiungere gli obiettivi di CO2 in modo rapido e sostenibile. Tuttavia, oggi nel mondo abbiamo più di un miliardo di veicoli con motore a combustione in circolazione. In Porsche, pensiamo alla sostenibilità in modo olistico. Vogliamo essere un pioniere nel dimostrare che i combustibili sintetici possono essere un approccio ecologico per i veicoli che sono già sulla strada. Metanolo da una produzione priva di CO2, convertito in benzina, prodotto in luoghi del mondo in cui l’energia sostenibile è abbondante. I motori e le infrastrutture di oggi possono essere utilizzati per questo”.