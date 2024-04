Un sabotatore Tesla in azione a Milano

Un sabotatore Tesla di nuovo in azione a Milano. Anche questa volta, però, è stato ripreso in un video mentre taglia le gomme a una Model Y parcheggiata.

Un sabotatore anti-Tesla colpisce in zona Moscova, ma le telecamere…

Il capoluogo lombardo non è nuovo a questo tipo di azioni. Nel maggio scorso raccontammo di un uomo intento a sfregiare un’altra Tesla Model Y nel parcheggio di Via Emilio Gola. Il nuovo espisodio, come riferisce il sito MilanoToday, è accaduto pochi giorni prima di Pasqua in zona Moscova. E ancora una volta il Sentry Mode, il sistema di telecamere-sentinella montate su ogni Tesla, è entrato in azione riprendendo il vandalo. E ora le immagini sono state acquisite dai carabinieri. Ecco il racconto di MilanoToday: “Un uomo a passeggio con due cani sul marciapiede, dove sono parcheggiate delle auto. Poi, a un tratto, come se nulla fosse, lui tira fuori una lama e colpisce gli pneumatici di una Tesla Y“. Gli episodi di vandalismo ai danni delle auto in città come Milano e Roma sono piuttosto frequenti. Ma dal video sembra che l’uomo punti proprio alla Tesla, ovviamente pensando di non essere visto.

Negli Usa diversi vandali sono finiti a processo

Come dicevamo, ci sono diversi precedenti anche in Italia di atti di vandalismo nei confronti delle Tesla. In genere, come nel precedente di via Emilia Gola, le auto sono state sfregiate con un punteruolo, sistema che di solito consente di colpire senza essere visti. Ma i vandali non sanno che le Tesla sono dotate di questo sistema di telecamere. E negli Usa, dove questi episodi in passato sono stati piuttosto frequenti, molti di questi simpaticoni sono finiti alla sbarra. Resta l’interrogativo sul perché lo fanno e speriamo che i carabinieri di Milano riescano a identificare l’uomo ripreso nel video e a chiederglielo di persona. Negli Stati Uniti per un gesto di questo genere è andato a processo persino un magistrato, incastrato dalle immagini mentre sfregiava una Tesla nel parcheggio di un supermercato.