Un piccolo Suv VW in arrivo nel ’26

Un piccolo Suv VW in arrivo nel 2026: la Casa tedesca ha svelato un primo bozzetto nel corso di un workshop che si è tenuto in Danimarca.

Un piccolo Suv VW “a prezzi accessibili alle masse”

Tutti i grandi marchi (Tesla compresa, a quanto si è appreso) stanno completando la loro gamma elettrica con modelli più piccoli e dal prezzo più abbordabile. La Volkswagen sarà forse l’ultima ad arrivare sul mercato e lo farà con due modelli: accanto alla ID.2 “normale”, tra tre anni sarà lanciata anche una versione Suv. La notizia è stata data a Copenaghen nel corso di un workshop con il capo progettista Andreas Mindt. Come la ID. 2, mostrata in un concept denominato 2all Showcar, si basa su una piattaforma di trazione modulare MEB di nuova concezione con trazione anteriore. Nell’annunciarlo la Casa enfatizza il fatto che anche questa auto “rappresenta un altro passo importante verso la diffusione della mobilità elettrica a prezzi accessibili alle masse“. Che cosa si intenda per “accessibili alle masse” lo vedremo tra tre anni: secondo la concezione tedesca si può pensare a un veicolo entro i 30 mila euro (meno bonus).

Sarà la sorella a ruote alte di questa auto

La ID.2 “normale” sarà il primo modello della nuova serie elettrica Volkswagen ad avere la trazione anteriore. Con dati tecnici di tutto rispetto: motore da 166 kW, accelerazione 0-100 km/h in meno di 7 secondi e autonomia WLTP fino a 450 km. Per la batteria si parla di una capacità netta di 57 kWh, con ricarica dal 10 all’80% in 20 minuti,con punte di potenza a circa 120 kW. Resta da capire se le batterie saranno effettivamente le LFP,in uso anche da Tesla per i modelli meno costosi. Quanto alle dimensioni, la ID.2 è lunga 4,05 metri, una ventina di cm. in meno della Golf e della ID.3 e 5 cm. in meno della Polo. Larghezza 1,81 metri e altezza 1,53 metri. Tranne che per l’altezza, ovviamente, anche la ID.2 Suv non dovrebbe discostarsi molto da questi “connotati”, e rientrare comunque nel cosiddetta segmento B. Dopo la ID.2 nella duplice versione, la VW lancerà un’elettrica ancora più piccola, che dovrebbe chiamarsi ID.1 e avere finalmente un prezzo sotto i 20 mila euro.