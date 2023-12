La piccola Tesla sarà rivoluzionaria, promette Musk

La piccola Tesla sarà rivoluzionaria, più delle auto che abbiamo visto finora. L’ha detto Elon Musk nel corso di un colloquio con il super-tecnico Sandy Munro.

La piccola Tesla sarà rivoluzionaria: sviluppo avanzato

Munro negli Stati Uniti è un punto di riferimento per gli appassionati di automobili. La sua capacità di smontare i nuovi modelli in ogni minima componente, per carpirne i segreti, è proverbiale. E la sua autorevolezza è riconosciuta anche da Elon Musk, uno che di solito si fida poco dei personaggi dell’establishment automotive. E così, ogni volta che esce sul mercato una nuova Tesla, Elon si fa interrogare pubblicamente dal guru Munro. E così è stato anche per il freschissimo lancio del Cybertruck, lo strano oggetto un po’ pick-up e un po’ supercar che tanto sta facendo discutere. Ma dei 44 minuti di colloquio il passaggio più interessante è stato dedicato alla piccola Tesla in arrivo, l’ormai famigerata Model 2. Musk non solo ha confermato che si farà, ma ha aggiunto che lo sviluppo è in fase molto avanzata. E che lui stesso esamina i piani di produzione ogni settimana.

Un’auto della taglia della Golf a non più di €30 mila

Il patron di Tesla ha aggiunto: “La rivoluzione nella produzione che sarà rappresentata da quell’auto lascerà a bocca aperta la gente. Non è come la produzione di automobili che qualcuno abbia mai visto. La prima linea di produzione sarà a Giga Texas. Giga Mexico sarà la seconda location . Ci vorrebbero troppo tempo per completare la fabbrica in Messico“. Parole queste ultime che fanno pensare che la piccola Tesla possa arrivare molto prima che si pensi, se non c’è tempo di aspettare una nuova linea di montaggio. Se la rivoluzionaria tecnica costruttiva si riverbererà sui prezzi finali, come in misura minore sta già accadendo con Model 3 e Model Y, Musk rischia di dare un’altra spallata al mondo dell’auto. Già oggi, assieme a un altro marchio emergente come la cinese BYD, Tesla sta vincendo la sfida globale nell’elettrico, relegando a quote marginali i marchi storici. Ma con un’auto della taglia della Golf a un prezzo non superiore ai 30 mila euro e un’autonomia di 450-500 km potrebbe puntare a bersagli molto più grossi. Stay tuned..