Un Cybertruck va fuoristrada e non riesce più a uscire dal fondo fatto di fango e neve. A trainarlo ci pensa un pick-up Ford, F150. E subito parte la polemica…

Cominciamo dai fatti. Nonostante abbia già iniziato la commercializzazione, Tesla sta ancora svolgendo dei test con il suo avveniristico veicolo. Soprattutto per testarne le qualità in fuoristrada, che dovrebbero essere garantite da una buona altezza da terra e da sospensioni con una corsa da vero off-road. Ma durante uno di questi test il veicolo si è impantanato e non riusciva più a trarsi d’impaccio. Ecco perché ha dovuto chiedere aiuto al proprietario di un pick-up, che ha provveduto alla bisogna con il metodo più tradizionale: una fune di traino. Non si sa se l’operazione ha avuto successo. Quel che è certo è il video è stato postato su Twitter e in poche ore è arrivato quasi a un milione di visualizzazioni.

Farley stoppa i maligni: “Non è un caso montato da noi”

Una visibilità enorme, con commenti di ogni tipo e mille illazioni. Al punto che sui social è iniziato a serpeggiare il dubbio che l’incidente fosse stato creato ad arte dalla Ford. Solo per ridicolizzare quello che si presenta come un avversario molto insidioso per i pick-up della marca di Deaborn. Al punto che si è sentito in dovere di intervenire il numero uno della Ford in persona, Jim Farley, che su Twitter ha scritto: “Giusto per essere chiari… questo è un Super Duty e NON pubblicità. Sono contento che a @Guado il proprietario era lì per aiutare“. Nessuna montatura, insomma, ma solo una Ford al posto giusto nel momento giusto per dare una mano.