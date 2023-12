Prezzi e numeri del Cybertruck Tesla: finalmente il pick-up della marca di Elon Musk è in vendita, per ora solo negli Usa, in tre versioni più le Extender.

Prezzi e numeri del Cybertruck: da 66.900 dollari

Musk è un personaggio che fa sempre discutere, ma nulla è più divisivo delle linee futuribili di questo veicolo. Che per di più, nelle due versioni più costose, offre anche la possibilità di aggiungere un secondo pacco-batterie nel pianale di carico, arrivando così a un’autonomia ben oltre i 1.200 km. “È pensato per viaggi molto lunghi o per trainare oggetti pesanti in montagna“, ha spiegato lo stessi Musk su Twitter, dopo avere chiarito che il pacco aggiuntivo occupa solo un terzo del piano di carico: “C’è ancora spazio per un sacco di roba“. Venendo ai prezzi, il Cybertruck ha un listino decisamente più costoso di quello che era stato anticipato inizialmente (è dal 2019 che Tesla parla di questo veicolo). La versione d’attacco, con poco più di 400 km di autonomia, costa 60.990 dollari, che al cambio attuale valgono circa 56.250 euro. Ma è improbabile che al suo arrivo in Europa questo pick-up costi questa cifra, dato che la tassazione da noi è molto più elevata che negli Stati Uniti. Abbastanza verosimile che si parta da circa 65 mila euro.

A bordo prese di corrente con cui puoi ricaricare auto o altri dispositivi

Le due versioni più costose, la All Wheel Drive e la CyberBeast (quest’ultima con tre motori) partono invece da 79.900 (73.700 euro) e da 99.900 dollari (91.300 euro). Sarebbe comunque semplicistico inquadrare questi veicolo tra i pick-up tradizionali. Il coefficiente aerodinamico è infinitamente migliore (0,35) e le prestazioni inarrivabili. Nella versione Cyberbeast può percorrere un quarto di miglio in meno di 11 secondi. Musk sostiene addirittura che su questa distanza può battere la Porsche 911…Gli pneumatici sono comunque da fuoristrada, da 35″, con altezza da terra di 17″, grazie a una pancia molto piatta. Insomma, un aggeggio anche per ricconi che si vogliono diventare in e fuoristrada, anche se il look può non piacere a tutti (il grande designer Valter de Silva lo definì “orribile“). Altra novità è il sistema a 48 volt, al posto del solito 12 volt. E a bordo ci sono prese di corrente sia da 120 che 240, con cui ricaricare altri veicoli o dispositivi elettrici di qualsiasi tipo.

Saranno il leasing sociale e i suoi 75 euro al mese a far decollare l’auto elettrica? Il VIDEO di Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.