Un anno in Model Y: ho speso…

Un anno in Model Y. Luca Baglioni, un lettore di Arezzo, ha preso nota di tutto: km percorsi, kWh consumati, spesa complessiva e risparmio rispetto al gasolio.

"Ho guardato l'ultimo video di Paolo Mariano (a fondo articolo), relativamente al costo delle ricariche. Ecco di seguito un consuntivo che ho fatto il mese scorso, proprio in merito a quanto mi è costato un anno di elettrico".

Un anno in Model Y: risparmiati 2.700 euro rispetto al diesel

“ Mi manca da fare il confronto con l’auto precedente (un Fiat Doblò da 120 CV). Ma purtroppo manca sempre il tempo per scrivere ‘in bella copia’ quanto ho speso di meno con l’elettrico rispetto al gasolio (malcontati circa 2.700 euro risparmiati). Spero di riuscire quanto prima a mettere nero su bianco, compreso pneumatici e manutenzioni, mano a mano che passano i mesi. Caratteristiche principali dell’auto: due motori, uno sull’asse anteriore ed uno sull’asse posteriore. Batteria Litio Nickel Manganese Cobalto, capacità 75 kWh netti. Uso prevalente dell’auto: percorso extraurbano, su strade statali per spostarsi da casa all’ufficio, dall’ufficio al cantiere e viceversa, con percorrenza media di 80/120 km giorno “.

Ho fatto 34.673 km, consumo medio 19,2 kWh/100 km

“Percorrenza maggiore: per lavoro, circa 800 km con andata e ritorno in giornata. Partenza con batteria al 100%, una sosta di 17 minuti all’andata per caffè/bagno e rabbocco fast Free To X (tempo sosta determinata dalla fila alla cassa dell’autogrill). Arrivo a destinazione con ricarica lenta durante la sosta, ripartenza con batteria al 100% nel pomeriggio, sosta caffè da 8 minuti con rabbocco Fast Free To X. Rientro a destinazione. Km percorsi in un anno: 34.673. KWh consumati dall’auto per la trazione: 5.457 per un consumo medio di 15,7 kWh per 100 km. KWh caricati sull’auto in un anno: 6.659 per un consumo medio di 19,2 kWh per 100 km. Compreso quindi trazione, climatizzazione, illuminazione, servizi di intrattenimento, perdite di energia“.

Un anno in Model Y: dove ho ricaricato (il grosso al lavoro con una wallbox)

188 kWh presso i Supercharger.

presso i Supercharger. 437 kWh presso altri operatori privati di cui la maggior parte Fast attraverso le app ( Enel x, Be Charge, Nextcharge, EvWay).

presso altri operatori privati di cui la maggior parte Fast attraverso le app ( Enel x, Be Charge, Nextcharge, EvWay). 641 kWh a casa da wallbox monofase con potenza di ricarica da 7,4 kW.

a casa da wallbox monofase con potenza di ricarica da 7,4 kW. 5.393 kWh al lavoro da wallbox trifase con potenza di ricarica di 11 kW (la massima acquisibile dall’auto).

Ecco il VIDEO di Paolo Mariano citato nell’articolo