Settembre elettrico 2023: altro tonfo

Settembre elettrico 2023: le vendite di auto a batterie si fermano a un deludente 3,6% del mercato complessivo e in leggero calo rispetto allo stesse mese 2022.

Settembre elettrico 2023: battuta d’arresto per la 500e

Non è un Paese per auto elettriche: mentre il mercato dell’auto in generale cresce ancora a doppia cifra (+22,8%), quello delle EV ristagna. Nonostante i tanti lanci di nuovi modelli. La quota di mercato è scesa in settembre dal 4,5% al 3,6%, in controtendenza rispetto ai grandi mercati europei. E le auto immatricolate calate di nuovo sotto quota 5 mila, fermandosi a 4.992. Nessun modello raggiunge le mille auto vendute nel mese. In testa resta comunque la Tesla Model Y, a quota 803, seguita dalla Smart ForTwo (412) e dalla Volkswagen ID.3 (282). Continua il periodo nero della 500e, che si ferma a 281, un dato estremamente deludente. Il dominio di Tesla è ancora più evidente se si esamina il totale dei primi 9 mesi dell’anno. Model Y ancora prima a quota 6.966, Model 3 seconda a 4.533. Qui la 500e conserva almeno il terzo posto a 3.618.

Solo in Italia si vendono più ibride plug-in che EV

Come si diceva, il mercato dell’auto in generale sembra invece godere di buona salute. In nove mesi le immatricolazioni ammontano a 1.176.882 unità, oltre 200.000 vetture in più del periodo gennaio-settembre 2022. Tra le alimentazioni, il motore a benzina guadagna 1/3 dei volumi e sale di oltre 2 punti al 29,3% del totale nel mese. Il diesel perde poco meno di 300 auto immatricolate, fermandosi al 15,5% di quota. Cresce in volume il Gpl, nonostante perda 0,7 punti di quota, all’8% del totale. Mentre il metano, sempre più marginale, si ferma allo 0,1%. Le ibride sfiorano il 40% del totale delle vendite, con un 11,0% per le “full” hybrid e 28,5% per le “mild” hybrid. Infine le ibride plug-in si fermano al 4,0%, superando comunque le elettriche di oltre 500 auto vendute. Succede solo in Italia…

