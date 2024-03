Un adattatore per le ricariche fast della Leaf è ok?

Un adattatore per le ricariche fast della Leaf può andare? Stefano è preoccupato dalla sempre più rara diffusione delle colonnine CHAdeMO e chiede…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Un adattatore per le ricariche fast / La CHAdeMO potrebbe diventare un problema?

“Sono possessore di una Nissan Leaf E+N–Connecta da quasi 3 anni. Ho percorso quasi 120.000 km tra Foggia e Milano (oltre non mi sono spinto solo perché non è mai capitato). La Leaf ha la peculiarità di avere una presa di ricarica CC secondo lo standard CHAdeMO, con questi limiti operativi: 1) molte meno prese di ricarica rispetto alla CCS2 (ad esempio, nel comune di Pisa non ce ne sono. In autostrada normalmente si vede una chademo ogni 6 CCS2). 2) Potenza di ricarica limitata (quasi tutte da 50 kW, pochissime da 100 kW). 3) stanno convertendo molte CHAdeMOo a CCS2 (almeno 3 delle prese che usavo abitualmente sono state convertite). E posso ringraziare la Società autostrade che ha imposto che almeno una CHAdeMO ci dev’essere). Niente di insuperabile per ora, ma in futuro potrebbe diventare un problema, quando diventeranno più vecchie e i concessionari non vorranno spendere nelle riparazioni. Nelle mie ricerche sul web per risolvere il problema (e quello del rapidgate) mi sono imbattuto in questo adattatore. Vorrei l’opinione vostra e di Nissan in particolare (se Nissan proponesse un cambio di presa, non ci penserei due volte a fare il cambio). Stefano Paniccia

La risposta di Nissan Italia: “Sostituire la presa di ricarica non è possibile. E gli adattatori…”

Risposta. Abbiamo chiesto lumi a Nissan Italia e la risposta (come immaginavamo) non è stata positiva: Eccola: “Sostituire la presa di ricarica della vettura non è possibile. Inoltre, non ci sono adattatori di ricarica venduti o raccomandati da Nissan“.