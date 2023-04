Ricarica Leaf: poche prese CHAdeMO, una vergogna

Ricarica Leaf: due lettere ripropongono il problema delle prese CHAdeMO sulle Nissan, sempre meno diffuse. Con la rabbia per una soluzione penalizzante e la domanda su quel che si può fare per rimediare. Vaielettrico risponde. Come sempre le mail con le domande possono essere inviate a info@vaielettrico.it

Ricarica Leaf (1): possibile che sia già obsoleta un’auto che ha solo 4 anni?

“Vorremmo fare una precisazione a quanto avete scritto in risposta al possessore Leaf, come noi peraltro. “Anche se le colonnine che sta installando Free to X in autostrada al momento prevedono anche una presa Chademo.” Non è vero . Sull’autostrada da Venezia a Verona le colonnine Free to X hanno solo la presa CCS, una VERGOGNA! Anche al supermercato Poli di Malè c’è una nuova colonnina Neogy che ha solo la presa CCS. Noi possediamo una Leaf: com’è possibile che con un’auto di 4 anni siamo già considerati OBSOLETI? C’è qualcosa nel sistema che non va..Si parla tanto di Trentino, ma verificate: da uscita autostrada San Michele all’ Adige per la Val di Sole è praticamente impossibile percorrerla con un auto elettrica. Non ci sono punti di ricarica agevoli, a meno che si entri nei paesi e si vada alla ricerca di colonnine sperdute vicino ai supermercati! Scusate lo sfogo, ma è difficile usare un’elettrica senza avere l’ansia per le ricariche. Devi programmare i tragitti e sperare che le colonnine funzionino (tante spiacevoli sorprese si trovano spesso). E pensare che possiamo considerarci fortunati in confronto a tante altre regioni!“. Lucia e Bruno Lugoboni

Frustrazione comprensibile, ma nella rete Free to X ci sono 54 colonnine

Risposta. Lo sfogo è più che comprensibile: è frustrante guidare un’auto con pochi anni di vita e constatare che lo standard di ricarica veloce non è più installato nelle colonnine. Il motivo è quello che abbiamo scritto: in Europa ha vinto il sistema CCS e il giapponese CHAdeMO, con cui si ricaricano le Leaf, si trova sempre più di rado. Per quel che riguarda le Free to X, però, non abbiamo scritto sciocchezze. Da noi contattata, l’azienda ci ha risposto che “la tratta Venezia-Verona non è di competenza Aspi (Autostrade per l’Italia), quindi non ci sono colonnine Free To X“. Ad oggi sulla rete Aspi su 61 stazioni attivate da FreeToX (l’ultima è Murge Est sulla A14, presso Bari), 54 hanno anche il connettore CHAdeMO.

Ricarica Leaf (2): è possibile sostituire la CHAdeMO con una CCS? A che prezzo?

“Ho letto l’articolo “Brutta sorpresa con la Leaf alla colonnina”. E anche la vostra risposta in merito ad una possibile penalizzazione sul mercato dell’usato per la presenza della ricarica CHAdeMO su questa vettura(sempre meno diffusa alle colonnine). Vi chiedo, essendo anch’io possessore di una Leaf 40kWh: è possibile sostituire questa presa per ricarica con un CCS? Se sì, ci sono officine specializzate in grado di farlo nella mia zona (provincia di Salerno), o ci si può rivolgere alla stessa Nissan? Se possibile, a che prezzo? Massimo

In Italia non ci risulta, in Olanda c’è chi lo fa. Il costo…

Risposta. Non ci risulta che Nissan effettui questo tipo di operazione, né che che ci siano officine in Italia attrezzate per farlo. All’estero, invece, ci sono aziende che si propongono per aggiungere la ricarica CCS alle Leaf. L’olandese Muxsan (qui il sito), per esempio, descrive l’operazione sostenendo che la ricarica rapida arriva così a 80-120 kW (la CHAdeMO si ferma a 45). Salvo surriscaldamento precoce della batteria, con conseguente abbassamento della potenza di carica. Il nuovo allaccio CCS, però, stando alla descrizione che compare sul sito, sostituisce la porta di ricarica AC : “Se la tua auto dispone di una porta di tipo 1, riceverai un adattatore da tipo 1 a tipo 2 in modo da poter continuare a utilizzare i cavi di ricarica originali“, scrive la Muxsan. Il prezzo per l’operazione è di 2.990 euro. Non avendo notizie di clienti che hanno effettivamente provato questa soluzione, non siamo in grado di giudicarne l’affidabilità.