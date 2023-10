Ultime da Tesla: Cybertruck al via e guadagni

Ultime da Tesla: Cybertruck finalmente in arrivo, con consegne a partire da novembre, e bilanci dei primi 9 mesi del 2023, con consegne e profitti in calo.

Ultime da Tesla: il pick-up prodotto in 125 mila pezzi all’anno

Finalmente ci siamo: il Cybertruck, l’avveniristico pick-up in gestazione da almeno 5 anni, è sulla rampa di lancio. Le prime consegne inizieranno a novembre, con l’obiettivo di produrne 125 mila all’anno a partire dal 2024. L’avvio della catena di montaggio era stato più volte rinviato per non distogliere energie dalla salita produttiva prima di Model 3 e poi di Model Y, colte da un travolgente successo mondiale. Ma ora che le cose si sono assestate, può partire anche la consegna di quello che è di fatto il sesto modello della gamma, costituita anche da Model S, Model Y e Semi. In realtà ce ne sarebbe anche un settimo e un ottavo di modelli, dato che in una tabella pubblicata da Tesla rispuntano fuori due importanti novità. La prima è il prodotto, si spera di prezzo inferiore rispetto a Model 3 e Model Y, identificato a livello industriale come Next Gen Platform. Il famoso Model 2, per intenderci. Il secondo è la rinascita del mitico Roadster, che fu il primo assaggio di Elon Musk nel mondo dell’auto.

I conti tengono, nonostante i tagli dei listini

Tesla ha annunciato anche i dati finanziari relativi al terzo trimestre 2023. C’era una certa attesa, dopo l’annunciato rallentamento nel numero di auto prodotte e vendute. E anche per capire quanto i margini di guadagno risentano dei ripetuti tagli di prezzi. In realtà l’impatto c’è stato, ma è minore di quel che ci si poteva aspettare: da un trimestre all’altro, il margine lordo è sceso solo dal 18,2% al 17,9%, nonostante il calo dei listini. E questo è dovuto a un continuo miglioramento nell’efficienza delle fabbriche: “Sebbene i costi di produzione nei nuovi stabilimenti siano rimasti più elevati rispetto a quelli già esistenti, nel 3° trimestre abbiamo implementato gli aggiornamenti per consentire ulteriori riduzioni dei costi unitari”, si legge nella relazione trimestrale. “Continuiamo a credere che un leader del settore debba essere leader anche nei costi“. L’utile si è assestato a 0,66 dollari, i ricavi nel trimestre a 23,350 miliardi di dollari.