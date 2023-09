Tutto più caro in Italia: benzina, energia, auto…

Tutto più caro in Italia: benzina, energia elettrica, auto…Con un’aggravante in più: gli stipendi sono tra i più bassi in Europa, con un’inflazione galoppante.

Tutto più caro: più della Germania, con stipendi più bassi…

Paghiamo tutto più dei tedeschi. E poi ci chiediamo perché l’economia italiani fa due passi avanti e quattro indietro. Da noi tutto costa di più, mentre le famiglie (in termini reali) incassano sempre meno. Vale anche per la benzina, come ha evidenziato la Faib Confesercenti in un report appena presentato. In particolare, ad agosto, per un pieno di 50 litri di benzina gli italiani hanno pagato 11 euro in più della media europea. L’aggravio è quasi totalmente dovuto alla componente fiscale. Ipotizzando una media di 4 pieni nel mese, i consumatori italiani hanno speso 388,2 euro, oltre 45 euro in più della media europea, di cui oltre 44 euro di imposte. Peccato che in termini reali un operaio o un impiegato italiano guadagni un 30% in meno di un collega tedesco. E se si indebita, magari per comprare un’auto, paga alle banche interessi più alti.

Non solo ricaricare costa di più: guardate la VW ID.7…

La musica non cambia se l’auto invece che a benzina va in elettrico. Una ricerca pubblicata di recente da un centro-studi irlandese ha dimostrato che la ricarica per fare 100 km da noi costa 6,53 euro, contro 4,02 della media europea. Nella classifica dei 39 Paesi del Vecchio Continente siamo tra i quattro mercati più cari per costo medio al kWh: peggio di noi fanno solo Repubblica Ceca, Belgio e Danimarca. Ma non è solo la ricarica a costare di più: tasse e balzelli vari fanno sì che paghiamo più care anche le auto. L’ultimo modello elettrico ad essere lanciato è la Volkswagen ID.7, con un listino che parte in Italia da 64.850 euro. In Germania la stessa auto è proposta a 56.995 euro, stesso motore e batteria. Può essere che cambi qualche allestimento, ma la sostanza è che da noi meno di quei soldi non li paghi. In sintesi: abbiamo meno quattrini in tasca e tutto qui costa di più, quanto potremo andare avanti così?