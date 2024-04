Tutti vogliono una associazione anti-rincari

eggo adessosuisull’occupazione delle piazzole di ricarica, sulla inutile offerta del prezzo dell’energia negli abbonamenti dei vari gestori. Aggiungo anchedella mobilità elettrica. Io sonoper ritirare la vettura già contrattualizzata in concessionaria. Personalmente ricaricherò sempre da casa ed ho anche installato un fotovoltaico, non penso di patire in modo preoccupante i costi degli abbonamenti. Ovviamente per viaggi più lunghi anche io dovrò ricaricare. Mi sembraPER UTENTI DI MOBILITÀ ELETTRICA

“Non ho ancora un’auto elettrica, ma la prossima lo sarà sicuramente. Mi sto convincendo sempre più del fatto che in Italia si sta cercando di affossare, anzi boicottare l’elettrico in ogni modo. Incentivi promessi ma mai realizzati, in modo da bloccare il mercato facendo però la figura di chi vuole favorirlo. Aumenti delle ricariche molte volte superiori al giustificabile, soprattutto da parte di operatori a partecipazione pubblica. Abbandono dei piani di installazione di nuove colonnine. Mi vien da pensare che i petrolieri foraggino principescamente anche operatori di cui istintivamente tenderei a fidarmi. Comunque volevo solo dire che quella dell’associazione mi pare un’ottima idea, mi iscriverei subito!“. Danilo Zeni, Trento

E se fossero i Comuni a installare le colonnine?

“Ho letto l’ultimo dei tanti vostri articoli sulla questione del prezzo di ricarica alla colonnina. E se fossero i Comuni a installare delle colonnine pubbliche a prezzi vantaggiosi (anche per il Comune stesso)? Magari a seguito della costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (altro vostro articolo, sotto forma di VIDEO)?“. Claudio Temperanza da Pegognaga (MN).

Tutti vogliono una associazione, ora servono idee…

Risposta. In un Paese normale si muoverebbe il governo per capire come mai le ricariche in Italia sono molto, molto più care che nel resto d’Europa. Con una differenza ben superiore al costo dell’energia elettrica nel nostro e negli altri Paesi. In assenza di questo (assenza che appare voluta), logico che siano gli utenti a muoversi. Dobbiamo ragionare tutti assieme sul come farlo, in modo concreto e non velleitario.