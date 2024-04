Uniamoci contro i rincari, lamentarsi non basta

Uniamoci contro i rincari alla colonnina: Carlo, un lettore calabrese, propone di creare un’associazione con la quale difendere i diritti di chi guida EV. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Uniamoci contro i rincari alla colonnina, oggi non abbiamo potere contrattuale

“Da possessore (e quindi utente) di auto elettrica, leggo spesso la vostra testata on-line. Debbo constatare l’atteggiamento perlopiù remissivo di tanti “colleghi” auto (elettro) muniti. Sovente vengono a galla problemi di vario tipo: c’è chi è in difficoltà con l’installazione della wallbox nel garage condominiale. Chi soffre l’annoso problema degli stalli delle colonnine abusivamente occupate dalla termica di turno. Chi, ancora oggi, non trova sufficienti punti di ricarica. Ma il problema più grosso è rappresentato dagli abnormi aumenti di prezzo. La forbice tra il costo di ricarica in Italia rispetto al prezzo medio europeo, è un indice impietoso di come veniamo bistrattati noi utenti (o dovrei dire uTonti). Accettiamo supinamente gli eventi. Non abbiamo potere contrattuale. O, meglio, il singolo utente non può fare molto contro i giganti dell’energia. Hanno abolito sistematicamente i pacchetti prepagati, gli abbonamenti con sconti premiali, e proditoriamente aumentato i costi senza temere alcunché“.

Potremmo acquistare energia all’ingrosso, contrattare l’assicurazione

“Questo accade poiché manca ancora in Italia un’associazione di utenti delle auto elettriche. Se invece ci coalizzassimo cosa accadrebbe? Di sicuro potremmo fare sentire la nostra voce in maniera coesa. Perché non costituire un gruppo di acquisto? Perché elemosinare la corrente al minuto quando si potrebbe acquistarla all’ingrosso? E con la nostra app… Stesso dicasi per convenzioni con le assicurazioni, con le quali lucrare sconti dedicati. Insomma, occorre unire le forze per far valere i nostri diritti. Non penso sia giusto rimanere in balìa degli eventi e continuare a farsi spennare come polli. Esistono da tempo associazioni a difesa dei consumatori. Loro tramite sono state condotte e vinte molte battaglie che il singolo utente non avrebbe potuto affrontare. Auspico che la redazione accolga questo appello e lo faccia proprio a vantaggio di noi tutti utenti di auto elettriche. Usciamo dal torpore con una proposta elettrizzante, facciamo una mossa, diamoci una scossa!“. Carlo Notarianni, Motta Santa Lucia (CZ).

Risposta. La stessa proposta c’è arrivata da altri lettori, è molto diffusa la sensazione di non essere adeguatamente tutelati. E i ripetuti aumenti, con cambi di politica tariffaria, non fanno che aumentare la frustrazione. Vediamo che cosa ne pensano gli utenti che ci seguono, per poi capire se e come l’idea è praticabile.