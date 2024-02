Tutti i numeri della nuova Ypsilon: la prima Lancia elettrica è stata presentata ufficialmente. Prezzo di 39.999 euro meno bonus per l’Edizione Limitata Cassina.

Tutti i numeri della Ypsilon: prezzo 39,999, batteria 51 kWh

Qualcosa era già trapelato nei giorni scorsi, come il dato dell’autonomia, 403 km. Ora c’è una carta d’identità completa, a partire dalla potenza del motore, 156 cavalli/115 kW e dalla capacità della batteria, 51kWh. Quanto alla ricarica, la Lancia ha fornito il dato del tempo che occorre per passare dal 20 all’80%: 24 minuti in corrente continua, con una potenza che dovrebbe arrivare a 100 kW (7,4 kW in AC). Quanto ai consumi, la Ypsilon è omologata in un range tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km, quindi circa 6,9 km con un kWh di energia. Il prezzo di 39.999 euro per la serie di lancio, prodotta in 1.906 unità, è al lordo del contributo statale, che arriva fino a 5 mila euro se si rottama una vettura fino a Euro 4. Il prezzo comprende una Easy Wallbox per la ricarica domestica del valore di 499 euro, IVA compresa.

Il marchio torinese torna in Europa: si parte da Belgio e Olanda

La Nuova Ypsilon elettrica segna anche il ritorno del marchio Lancia in Europa, dopo decenni di progressivo ridimensionamento. A partire già dalla prima metà del 2024, il marchio aprirà 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città, grazie anche al network dei brand Stellantis. I primi mercati coinvolti saranno Belgio e Olanda, seguiti da Francia e Spagna e, nel 2025, dalla Germania.

Ma è ovvio che la partita si giocherà soprattutto in Italia, mercato in cui la Lancia ha resistito in questi anni difficili: “Con la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, ripartiamo dall’Italia“, conferma il n.1 Luca Napolitano. “Il design è ispirato al glorioso passato del marchio, reinterpretato in chiave moderna. Il modello rappresenta la massima espressione del comfort e del design a bordo, caratterizzato da tecnologia e connettività ai vertici della categoria, ma sempre semplici e intuitive“.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-