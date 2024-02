Autonomia 403 km per la Ypsilon, primo modello del nuovo corso elettrico della Lancia. Svelata la prima edizione limitata “Cassina”, in 1906 unità numerate.

Autonomia 403 km, come la “cugina” Peugeot e-208

La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 14 a Milano, seguita da un tour della vettura presso tutti gli showroom italiani. Ma sono già disponibili le immagini della Ypsilon, oltre a un breve VIDEO in cui il capo della marca torinese, Luca Napolitano, spiega la genesi della vettura. Il primo dato reso pubblico, dunque, è l’autonomia: con 403 km siamo sui livelli delle “sorelle” del gruppo Stellantis con cui la Ypsilon condivide base tecnica e batteria. La Peugeot e-208, per esempio, con 51 kWh di batteria dichiara 401 km, la Opel Corsa-e 402 km. La stessa Renault 5 in arrivo è sui 400 km. Quanto ai consumi, il dato omologato è compreso tra 14,3 e14,6 kWh per 100 km, con un percorrenza quindi circa 6,9 km con un kWh di energia. Chi la possibilità di ricaricare a casa, può fare un confronto con quanto gli costa un kWh e quanto spenderebbe per percorrere la stessa distanza con un mezzo a benzina.

Come funziona la campagna di lancio 1 di 1906

La Lancia si limita poi a citare l’infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione. Mancano altri dati fondamentali, a partire dal prezzo, dati che verranno resi noti la prossima settimana.La Nuova Ypsilon sarà prodotta in uno stabilimento spagnolo del gruppo Stellantis. Come detto, per differenziarsi dalla concorrenza e darsi un tono un po’ più premium, la Nuova Ypsilon viene lanciata con la campagna“1 di 1906”. È l’anno in cui il mitico Vincenzo Lancia diede vita alla sua marca a Torino. All’edizione numerata a cui si può aderire con una manifestazione di interesse non vincolante, che non comporta né preordinazione né versamento di alcun deposito.