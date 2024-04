Trek District plus, l’eBike cittadina

Trek District plus, eBike cittadina del mondo con una linea moderna ed essenziale. Ha tutto quello che serve per muoversi in città senza troppi sforzi e a un prezzo accessibile.

L’azienda americana Trek lancia la campagna di primavera con la sua nuova eBike Trek District Plus. Due versioni declinate in sei modelli piuttosto essenziali, ma pensati per chi pedala sulle strade di tutti i giorni e ha bisogno di una bici leggera e facile da inforcare. Trek punta decisamente sull’affidabilità dei propri mezzi e anche qui mette questa promessa in prima pagina. Definisce le sue eBike “eleganti e raffinate bici da città. Sono confortevoli e hanno caratteristiche che permetteranno di limitare gli interventi di manutenzione”. Cerchiamo di capire perché.

Il concetto di eBike cittadina

Muoversi rapidamente e senza troppi pensieri, che siano la ricarica o il lavoro sulla meccanica. Alla base del concept Trek District plus c’è un mozzo con cambio interno e una trasmissione a bassa manutenzione Smart System Bosch. District Plus 1 e 2 vengono fornite di serie con una batteria Bosch Compact PowerTube da 400Wh, con possibilità di aggiungere un’ulteriore batteria da 250Wh.

Portapacchi laterale MIK, portapacchi posteriore MIK HD, parafanghi e luci alimentate dal sistema elettronico completano la dotazione di serie. Inoltre Trek e Bosch offrono ai loro potenziali clienti un supporto di simulazione del consumo effettivo della eBike. Sulla pagina dedicata infatti si possono inserire i dati del proprio stile di pedalata e le varie necessità quotidiane per farsi un’idea di quanto la batteria della Trek District plus durerà.

Trek District Plus 1

Innanzitutto il prezzo: 2.769 euro per qualunque taglia (sono tre) e posizione del tubo centrale oppure colorazione. District+ 1 è equipaggiata con una trasmissione interna a bassa manutenzione, un sistema eBike Bosch e freni a disco idraulici per una maggiore capacità di arresto in tutte le condizioni atmosferiche. Ha montati di serie parafanghi, luci di marcia diurna e portapacchi posteriore. Nuovo e elegante telaio in alluminio Alpha Smooth con passaggio cavi interno, motore Bosch Active Line (250W, 40Nm) che aiuta a sostenere velocità fino a 25km/h. La batteria è Bosch Compact PowerTube da 400Wh e comando a distanza LED Bosch Smart System.

Per quanto riguarda il cambio si tratta di un meccanismo interno Shimano Nexus a 7 velocità a bassa manutenzione, sospensione anteriore, potenti freni a disco idraulici, pneumatici extra larghi da 50c per una maggiore stabilità e manopole ergonomiche. In più, si possono acquistare accessori utili come parafanghi, luci, lucchetto, portapacchi posteriore MIK e cavalletto. Il peso totale della bici è 23 kg. Della District Plus 1 esiste la variante lowstep per una salita facilitata in sella, così come per la 2. Ma in questo caso esiste anche la versione Midstep con batteria inserita sotto il portapacchi posteriore e linee un po’ più spartane. Di buono c’è che è in vendita scontata a partire da 1.966 euro e risparmio di circa 400 euro.

District Plus 2

La differenza sta nel motore. Infatti la Trek District Plus 2 monta il più evoluto e performante Bosch Active Line Plus da 250 W e 50 Nm di coppia massima. Inoltre, è equipaggiata con sospensioni per l’assorbimento delle asperità stradali e con tutte le funzionalità necessarie per pedalare in sicurezza durante le uscite quotidiane, come parafanghi, luci di marcia diurna e portapacchi posteriore. La batteria Bosch PowerTube compatta da 400Wh e controller Bosch Smart System con comando a distanza LED come sulla 1. Cambio interno Shimano Nexus a 7 velocità, reggisella ammortizzato, sospensione anteriore Forklight 3.0, potenti freni a disco idraulici completano la dotazione. Il peso 24,6 kg e limite di trasporto tutto compreso 136 kg.

Alcuni particolari della dotazione Trek 1 di 7

Il costo della District Plus 2 è 3.069 euro e anche qui è possibile scegliere la versione Lowstep in due colorazioni pastello. Della District Plus 2 esiste la versione Belt che monta trasmissione a cinghia a bassa manutenzione, potente motore Bosch Active Line Plus e freni a disco idraulici per una maggiore potenza di arresto. Fornita in 3 taglie S, M, L ha un costo di 3.299 euro.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –