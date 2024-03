La VW Tiguan plug-in fa 120 km elettrici, quindi…

La VW Tiguan plug-in in arrivo fa ben 120 km in elettrico, non pensate che sia più sensato comprare un’auto così che una EV pura? Lo chiede Roberto, un lettore. Vaielettrico risponde. L’indirizzo per scriverci è: info@vaielettrico.it

La VW Tiguan con questa percorrenza non rende superfluo comprare un’elettrica pura?

“Ho letto sul vostro sito che anche in Germania il mercato delle auto elettriche ha innestato la retromarcia, passando dal 15 al 12% se non ricordo male. Ora mi ha colpito un’altra notizia: la nuova Volkswagen Tiguan ibrida plug-in arriva a ben 120 km di autonomia in elettrico. Non vi sembra il segnale che, almeno per ora, le grandi Case auto tedesche restano freddine sull’elettrico? E puntano piuttosto a dare ai clienti l’utile (un bel motore a benzina, per ogni evenienza) e il dilettevole (l’elettrico per girare in città e darsi un po’ un tono da ecologisti)? 120 km sono tanti, spero che abbiate l’onestà intellettuale di ammetterlo. Saluti“. Roberto Amici

E c’è anche la ricarica DC da 50 kW. Però…

Risposta. Non c’è dubbio che la nuova Tiguan confermi i progressi che si stanno facendo anche sul fronte delle ibride plug-in. Non solo per quanto riguarda l’autonomia, raddoppiata grazie a una batteria da 19,7 kWh netti (quindi più della Smart EQ solo elettrica, che ne ha 18 di kWh). Ma anche sul fronte della velocità di ricarica, dato che con il nuovo modello ci si può rifornire non solo in AC (a 11 kW e non più a 3,6), ma anche in corrente continua, a 50 kW. Con tempi molto rapidi, quindi, e la possibilità di viaggiare in solo-elettrico anche per tratti fuori città. La Volkswagen l’aveva promesso e l’ha fatto. Teniamo presente, però, che non si tratta una motorizzazione alla portata di tutti: i prezzi in Germania partono da 48.655 euro. Il che significa che in Italia, anche a causa dell’aliquota IVA più alta, siamo sicuramente sopra i 50 mila euro. Noi restiamo convinti che il continuo miglioramento dei modelli solo elettrici, per autonomia e prezzo, renderà superata una tecnologia di passaggio come il plug-in. Che ti fa portare a spasso due motori (qui c’è un benzina 1.5 da 110 o 130 kW) col relativo peso.