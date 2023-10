Tour delle colonnine inattive di Milano: Daniele, un lettore, ne ha incrociate tre durante una pedalata per le strade della città. Che succede? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tour delle colonnine inattive: “Ne ho trovate tre nelle mie zone…”

“V ista la ennesima giornata caldissimo ho deciso di fare un giro in bicicletta. Abito a Milano e appena uscito di casa, mi imbatto in via Mc Mahon una A2A non ancora accesa da tre mesi. Proseguo verso l’ippodromo e proprio a fianco del Rstorante Ribot e vedo una bella Enel X Way, fortunatamente protetta da cellophan da tre mesi. Proseguo il mio giro verso il parco di Trenno-Bonola e trovo la terza, senza cellophan, ma con uno strato di polvere che fa capire da quanto tempo non è allacciata. La situazione è incredibile e sembra quasi che a questi signori non interessi fatturare “. Daniele Colombo

Mai dire ricarica: installarle è solo un primo passo

Risposta. Chi fa l'investimento per installare una stazione di ricarica non può essere disinteressato a farla funzionare e, quindi, cominciare a incassare. Il problema è legato ai tempi di allaccio alla rete, esageratamente lunghi, da quel che par di capire soprattutto in grandi città come Roma e Milano. Nella capitale due anni fa si parlò addirittura di 200 colonnine in attesa di attivazione da tempi immemorabili e fu coniato il soprannome di Roma Tardona. Ma anche la "capitale morale" evidentemente ha i suoi problemi. E diciamo pure che non è un bel vedere: l'impressione che ne ricava l'automobilista comune è di un'occasione sprecata, un'installazione abbandonata a se stessa. E anche di un potenziale servizio di cui, da mesi, è impossibile usufruire.