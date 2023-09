Di Travel ne hanno venduti 100mila alla Torqeedo, ma continua la ricerca sui fuoribordo elettrici ed arriva il nuovo Travel 903.

Nuovo prodotto, equivalente a 2,5 CV

Il brand tedesco annuncia la novità con Fabian Bez, ceo di Torqeedo GmbH: “Questa è la migliore versione del nostro motore Travel: autonomia maggiore del 14% rispetto al Travel 1103 ed è dotato della nostra elica ad alta efficienza, che in precedenza era disponibile solo come accessorio“.

Alcuni dati forniti dall’azienda tedesca: una potenza in ingresso di 900 W, alimenta imbarcazioni fino a 1,3 tonnellate come piccole barche a vela e gommoni, ma secondo l’azienda è funzionale anche per barche da pesca. Si tratta di un motore 2.5/3 CV equivalenti con batteria al litio con capacità di 915 Wh che può essere ricaricata anche durante la navigazione con un pannello solare. Per questo c’è a disposizione un nuovo cavo di ricarica solare che consente il collegamento con il dispositivo fino a 160 W con una connessione MC4 standard. Torqeedo offre anche il suo pannello solare Sunfold 60.

Il sistema è dotato di un computer di bordo che calcola l’autonomia rimanente con GPS. Può essere facilmente smontato per il trasporto e lo stoccaggio; il fuoribordo da solo pesa 11,3 kg con la batteria si arriva a 17,3.

Autonomie, velocità e prezzo

Ecco alcune autonomie comunicate da Torqeedo: a 7.1 km/h (3.8 nodi) – 1:12 ore; 5.8 km/h (3.1 nodi) 2:21 ore;3.0 km/h (1.6 nodi) – 13:00 ore. Non si va lontano ma per il piccolo diportismo, la pesca e le manovre della barca a vela garantisce di tagliare il traguardo.

Si tratta di un’edizione limitata, ha una garanzia di cinque anni, e viene venduto sui 2.200 euro (tutti i dettagli al link) inclusa la batteria. Uno delle prima novità in attesa delle altre annunciate anche sui motori di taglia maggiore. Ma sono novità anche sui caricabatterie e sulle modalità di ricarica.

