Tornare indietro dalla Tesla? Mai

Tornare indietro dalla Tesla Model 3? Mai e poi mai. Maurizio, un lettore di Santhia, replica a chi giudica che i tempi non siano maturi per l’elettrico.

di Maurizio Gallo

“Mi sono convinto a scrivervi dopo aver letto l’ennesima mail da voi pubblicata scritta da una persona perplessa dal mondo BEV. Vi racconterò la mia esperienza con una Tesla Model 3 LR MY2021, che non posso che valutare positivamente. Sebbene non sia stata sicuramente esente da problemi, almeno all’inizio“.

Tornare indietro dalla Tesla? No, anche se qualche problemino…

“Al momento dell’acquisto l’auto mi fu consegnata con le targhe di un’altra! Se ne accorsero in Tesla dopo una settimana, al momento della consegna dell’altra auto al suo proprietario! Pensate mi fosse successo qualcosa… Poi, fin da subito, ho riscontrato un paio di difetti di verniciatura ed un graffio sul cielo, prontamente sistemati in garanzia. Mi sono poi state sostituite:

due telecamere laterali (morte)

laterali (morte) il faro anteriore sinistro (bruciato),

sinistro (bruciato), il volante (si spellava),

(si spellava), le due guarnizioni giroporta delle portiere anteriori (rumorose),

giroporta delle portiere anteriori (rumorose), due giunti delle sospensioni anteriori (richiamo, erano rumorosi),

delle sospensioni anteriori (richiamo, erano rumorosi), due cerniere a scatto delle portiere anteriori (rumorose).

Insomma, un po’ di lavoretti che avrebbero potuto insinuare dubbi negli utenti più pignoli, ed io lo sono. L’auto però si è dimostrata fenomenale ed ora esente da difetti (quelli riscontrati non erano gravi). Dopo un anno e mezzo ancora non vorrei mai scendere“.

Piacere di guida, elettronica avanti anni luce e zero problemi di ricarica

“Piacere di guida mai provato, potenza impressionante capace di lasciare al palo delle sportive di razza e dal costo anche triplo. Elettronica avanti anni luce rispetto alla concorrenza, niente bollo nella regione in cui risiedo, niente tagliandi. E spese risibili per l’energia tra km gratuiti che ho ancora ai Superchargers, avendo fatto molta pubblicità al marchio ed aiutato utenti all’acquisto. Che mi hanno ricompensato segnalando il mio account number quando ancora questo dava diritto ai km in regalo. E colonnine free e ricariche domestiche che fra poco farò con energia ricavata da impianto fotovoltaico. Non ritornerei indietro nemmeno sotto tortura! Eppure in 30 anni ho avuto parecchie vetture termiche, mica ho vissuto sulla luna. Mai avuto problemi a caricare, mai inconvenienti nei viaggi lunghi, i tempi di percorrenza dei quali sono rimasti del tutto paragonabili a quelli riscontrati con le termiche. Con la differenza che arrivo fresco, riposato e con la voglia di risalire a bordo prima possibile“.

Quella volta che in coda al porto di Genova…

“Senza costare i plus. Un esempio? Lo scorso anno arriviamo al porto di Genova, pronti all’imbarco per la Sardegna intorno alle 9 del mattino: traghetto in ritardo di 8 ore. OTTO! Noi fermi sullo spiazzo del molo con l’asfalto bollente e 40° insieme a centinaia di auto e divieto assoluto di accendere i motori. Gli altri automobilisti stavano impazzendo. Ombrelloni che spuntavano dai finestrini, gente che si sentiva male, chi si versava intere in testa bottiglie d’acqua fresca che venivano distribuite dagli addetti. Tre auto termiche si sono ritrovate con la batteria scarica e sono dovuti ripartire con l’aiuto di uno starter. Noi chiusi in auto con 24 gradi per tutte le 8 ore, con mio figlio di 5 anni che dormiva, giocava, guardava Netflix… il tutto al costo di un 38% di batteria. Arrivati in porto avevamo un 75% circa, all’imbarco 37%…. Sbarcati ad Olbia, in 25 minuti al supercharger eravamo nuovamente all’85%“.

Tornare indietro dalla Tesla? No, rispetto al mio vecchio diesel…

“Per quasi tutti gli altri un viaggio da incubo, noi ce la siamo cavati solo con un po’ di pazienza. Ancora oggi mi ritrovo a parlare con parecchi scettici, che nella maggior parte dei casi tirano fuori luoghi comuni frutto solo di ignoranza (nel vero senso del termine), Oppure disprezzano la novità solo perché attaccati al vecchio concetto di motorizzazione come se fosse la squadra del cuore per cui tifare. O peggio perché, pensando di non potersi permettere un’elettrica, si comportano come la volpe con l’uva. Pensate che io, con incentivi regionali e statali, ho acquistato la mia con 17.440 euro di sconto vendendo poi anche il mio usato per 6.900. Ad oggi, la rata del leasing è alla fine addirittura inferiore alle spese di gasolio + bollo + tagliandi dell’auto precedente! In pratica la Model 3 nuova + spese mi costa al mese meno delle spese di mantenimento del vecchio Mitsubishi Outlander diesel! Per me l’elettrico ha solo risvolti positivi, non posso che consigliarlo a chiunque. Provare per credere“.