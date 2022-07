Facciamo i conti: il mio diesel vince sull’elettrico

Facciamo i conti: Giovanni confronta consumi e costi vari della sua Golf 7 diesel con quelli di una Renault Zoe. Conclusione: la Golf conviene ancora. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Facciamo i conti: per 300 km spendo 25 euro, la Zoe mi costerebbe di più…

“Vi scrivo in quanto possessore di un auto a gasolio Golf 7 Tdi 90 cv euro 5 B con emissioni Co2 0.98 g km. Ho ancora dubbi sull’effettiva convenienza di sostituire la mia auto. Facendo due calcoli, con un consumo di 4,2 litri ogni 100 km io spendo (gasolio 1.90 € litro) x 300 km = 25 euro circa. Contro i 26 euro per una ricarica fast della Renault Zoe. Premetto che l’auto la utilizzo prevalentemente in tangenziale e autostrada solo nei weekend con una percorrenza totale di 300 km, 15.000 km annui ( in settimana mi reco al lavoro in bicicletta percorso casa lavoro. 2 volte al giorno 6 km). La mia vettura nuova era costata senza incentivi 20.000 € (2014). La manutenzione? Ad oggi 4 tagliandi pre-pagati 632 € in otto anni. Per 120.000 km percorsi con la Renault Zoe avrei speso di più: costo da nuova 26.000 €, canone noleggio batterie 79 euro al mese“.

Ho considerato anche la Qashqai e-Power, ma…

“Quanto all’assicurazione: Rc auto Golf 250€ annui, contro i 200 della Zoe. È vero che i tagliandi per la Zoe sono dell’ordine di 60€, ma il costo iniziale vanifica la convenienza. Ad oggi gli incentivi ammontano a 5.000€, pochi per passare ad un auto nuova, visto i costi elevati. Di recente ho valutato la nuova Nissan Qashai e-power ibrida, con motore tre cilindri che ricarica le batterie di trazione. Ma per consumi (5 litrix100 km) e prezzo di 36.000 € non la ritengo valida al fine di ottimizzare i costi di gestione. Attenderò nel 2024 di vedere la nuova Renault 5 elettrica e spero che autonomia ( 400 km) e prezzo circa 20.000€ possano farmi cambiare idea. Comunque la tecnologia va avanti, staremo a vedere, saluti “. Giovanni Braido.

Facciamo i conti, sì, ma facciamoli bene…

Risposta. Su questi conti avremmo qualcosa da ridire. Scriviamo da anni che da un punto di vista economico l’auto elettrica ha senso se si può ricaricare a casa. A una tariffa massima (salvo che si abbiano condizioni migliori sul mercato libero) di 0,43€/kW, ben inferiore ai prezzi che paghiamo nelle colonnine pubbliche fast (0,68 nelle Enel X Way, le più diffuse. Restiamo poi perplessi nel leggere che in 8 anni Lei ha speso solo 632 euro di tagliandi nella rete ufficiale Volkswagen, a noi risultano valori superiori. E oltretutto nel computo va inserito anche il fatto che le auto elettriche non pagano il bollo almeno per i primi 5 anni. Ma, al di là di tutto, l’elettrico ha una piacevolezza di guida che il diesel non ha: accelerazione immediata, assenza di rumore e vibrazioni…Non è un’altra macchina, è un altro mondo, che scegli per aspetti non solo economici. Anche se ci rendiamo conto che il costo è un elemento fondamentale.

