Tornano le tariffe a prezzo bloccato per luce&gas

Tornano le tariffe a prezzo bloccato per luce&gas, mentre ARERA fa slittare di 3 mesi (dal 1° aprile al 1° luglio) la fine del “mercato tutelato” per l’energia elettrica.

La fine della “tutela” per l’elettricità è slittata a luglio

Gli italiani ancora “in tutela” (con tariffe stabilite dall’autorità pubblica ARERA) si stanno comunque preparando alla scelta sul Mercato Libero. Nel quarto trimestre del 2023 si registra un’accelerazione dei passaggi. Con una crescita dei contratti attivati dai consumatori ancora in tutela pari al 50% su luce e 110% su gas rispetto al terzo trimestre.

E la novità è che, rispetto a inizio 2023, tornano attuali le tariffe a prezzo bloccato fino a 12 mesi, scelte dal 24% degli utenti per la luce e dal 32% per il gas. Le tariffe indicizzate rimangono, tuttavia, il riferimento del mercato. Cresce anche la propensione alla bolletta elettronica e al pagamento con addebito diretto in conto corrente.

L’osservatorio di Segugio.it registra anche una maggiore propensione verso provider nuovi e/o emergenti. E si diffondono sempre più le tariffe Luce&gas (cosiddette “dual fuel”), con promozioni riservate ai clienti che attivano una doppia fornitura. Se non, in alcuni casi, tripla (includendo luce, gas e connessione Internet).

Tornano le tariffe a prezzo bloccato, c’è più stabilità nei prezzi dell’energia

Altre promozioni “dual fuel” riguardano l’elettricità di casa e la ricarica delle auto elettriche, come abbiamo visto nel caso di A2A e anche dell’Enel. Tornando alle tariffe, nel primo trimestre del 2022 le formule a prezzo fisso rappresentavano il 70,2% delle tariffe luce e il 65,5% delle tariffe gas scelte dagli utenti.

Un anno dopo, nel primo trimestre 2023, queste percentuali sono crollate, rispettivamente, al 13% e al 7,3%, per via dell’instabilità del mercato. Nella seconda metà del 2023, però, a fronte di una stabilizzazione dei prezzi all’ingrosso, le tariffe a prezzo bloccato sono tornate d’attualità: nel quarto trimestre sono state scelte dal 24% degli utenti sulla luce e dal 32% sul gas.

Le offerte a prezzo indicizzato restano ancora il riferimento del mercato, grazie al maggiore risparmio di prezzo. E anche alla crescente conoscenza del meccanismo di queste tariffe da parte dei consumatori.