Torino e Milano, dove parcheggio? Nella ricarica

“ A Torino cambia poco. Questa colonnina in via Francesco Cirio è stata attivata da poco, non più di una settimana. Era sempre occupata prima, ma anche dopo l’attivazione non cambia nulla: sempre occupata da endotermiche. Aggiornamento in tempo reale: un’auto è andata via, ma un altra termica ha posteggiato al suo posto… Non c’è speranza. Foto scattata alle ore 15.45 di sabato 20 aprile. 😂😂😂 Buon lavoro “ . Claudio.

“P ur avendo un parcheggio gratuito a disposizione, questo taxi ha preferito parcheggiarsi davanti alla colonnina del supermercato LIDL. A Milano la maleducazione impera “ . Daniele Colombo.

Un Video cliccatissimo, con uno dei rari interventi della Polizia Locale: guardate che cosa succede…

Risposta

. Ribadiamopochi giorni fa: in Italia non mancano le colonnine, ce ne sono a sufficienza per le autoIl problema è che spesso sono inservibili perché occupate da auto termiche (come in questo caso) o perché. E nessuno interviene per salvaguardare un diritto, quello di rifornire la propria auto, che mai è stato messo in discussione per i veicoli a benzina o a gasolio.che prevede la multa per chi occupa indebitamente lo spazio davanti alla colonnina rimane carta straccia. Ecco il testo: “: “Il divieto di sosta,, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che no la ricarica o se hannol’operazione“. Un articolo non applicato, così come non sono tutelati molti altri diritti in questo disgraziato Paese.