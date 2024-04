Il vero problema? Le colonnine fuori uso

Il vero problema nella ricarica? Non è che manchino le colonnine, per le elettriche in circolazione ce ne sono a sufficienza. È che troppe sono fuori uso. Finalmente il tema viene preso di petto dal n.1 di Motus-e, Fabio Pressi.

Il vero problema non è la mancanza di ricariche

È un tema caro a Vaielettrico, che ha denunciato mille volte la cosa grazie alle continue segnalazioni dei lettori. Ora il tema è riemerso in un botta e risposta su Linkedin tra il direttore di Quattroruote, Gianluca Pellegrini, e Fabio Pressi, capo dell’ e-mobility di A2A e neo presidente di Motus-e. “La scorsa settimana, ospite a Piazzapulita, ho avuto l’ardire di correggere l’on. Alessandra Moretti, la quale sosteneva che in Italia non si vendono auto elettriche per mancanza di colonnine“, scrive Pellegrini. “Ho commentato che di colonnine invece ce ne sono tante, in numero addirittura pletorico rispetto al circolante Bev. Il vero problema è semmai che non funzionano per misteriosi motivi. Che sono installate ma non collegate per problemi burocratici (addirittura il 18% del totale, dato Motus e). Che erogano a velocità e inferiori a quelle nominali, che il servizio clienti è risibile e troppo spesso sono occupate abusivamente“.

Pressi di A2A e Motus-e: “Una colonnina non funzionante è peggio di qualsiasi risultato…”

Onore a Pressi che, invece di sorvolare sul tema come troppo spesso hanno fatto le grandi società del settore, affronta il problema. Ammettendo che così le cose non vanno: “Tutti gli operatori del settore dell’Elettrico devono lavorare per un’infrastruttura funzionante al 100%. Perché anche io ho sempre detto che una colonnina non funzionante è peggio di qualsiasi risultato positivo“, scrive. “Inoltre, bisogna installare le colonnine della giusta potenza in base alle esigenze delle persone. Ed è necessario lavorare per ridurre i tempi di connessione, aiutando gli operatori ad installare dove sia più facile realizzare i collegamenti”. Secondo Pressi il sistema di monitoraggio del Ministero dell’Ambiente per il monitoraggio della crescita delle colonnine “può e deve aiutare tutto il sistema a funzionare meglio“. Concludendo: “Ma anche il dibattito deve procedere in questa direzione, evidenziando le criticità in ottica costruttiva e spingendo tutti gli operatori a risolverle nel più breve tempo possibile“.