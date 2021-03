TK01 R, l’e-Enduro THOK che va al massimo

La famiglia TK01 di THOK E-Bikes si amplia con un nuovo modello super accessoriato e votato all’e-Enduro più radicale: la nuova TK01 R. Una e-bike che nasce per stare al top della gamma. Totalmente personalizzata e settata prima della consegna secondo le attitudini del cliente, la nuova e-Enduro di THOK viene venduta solo on line al prezzo di 6.490 euro IVA inclusa.

La TK01 R presenta lo stesso telaio della TK01 già in gamma, realizzato in lega leggera di alluminio 6061 trattata termicamente T4 T6, con parti idroformate, lavorazioni in CNC e cavi integrati.

La geometria segue i principi della TCG Plus (THOK Control Geometry Plus),

con top tube allungato inclinato verso il basso, head-tube tapered 1.8, standover ribassato, angolo sterzo di 64,5° e angolo tubo sella di 75,5°. A queste soluzioni geometriche orientate alla performance pura è associata una componentistica di primissima fascia.

L’innovazione parte dalle sospensioni

Particolare attenzione, scrive l’azienda nella presentazione, è stata posta nella ricerca delle sospensioni, «perché è fondamentale sentirsi a proprio agio e divertirsi anche quando i percorsi si fanno decisamente impegnativi». Da qui, la scelta della nuova forcella RockShox ZEB con escursione 170 mm e steli oversize da 38 mm che, associata al PFE (Precise Front End), favorisce la «massima precisione di guida data dall’ aumento della rigidezza e dell’efficacia di frenata». L’ammortizzazione posteriore è invece affidata all’innovativo RockShox Super Deluxe Select +RT con Debonair Technology ed escursione da 170 mm, completamente bloccabile ed in grado di «garantire prestazioni costanti ed affidabili per l’intera durata di utilizzo».

THOK, anche con la TK01 R, si affida alla tecnologia Shimano ed al suo recente

EP8, uno dei motori più leggeri sul mercato, che offre coppia massima di 85 Nm, riduzione dell’attrito del 36%. È totalmente personalizzabile tramite le due App dedicate (E-TUBE Project e E-TUBE Ride), che permettono di memorizzazare due profili di utilizzo. Il baricentro basso è assicurato dalla batteria da 630 Wh integrata nel down tube, appositamente verticalizzato per posizionarla molto vicino al motore.

Anche l’impianto frenante e la trasmissione sono della casa giapponese: la TK01 R monta freni SHIMANO XT a 4 pistoni con dischi da 203 mm e cambio SHIMANO XT a 12 velocità con cassetta 10/51. Una scelta, quest’ultima, che «consentirà le più ampie possibilità di percorso, senza curarsi di pendenze e dislivelli». La TK01 R è caratterizzata da alette parafango T-Wings e dalla livrea “RedFireBlack” firmata Aldo Drudi che la rendono unica e riconoscibile. Le ruote sono di diametro differenziato: 29” anteriore / 27,5” posteriore.

Vendite solo on line e super personalizzazione

Preparata appositamente per ogni possessore, la nuova e-enduro di THOK viene

consegnata con telaio personalizzato con nome del THOKer e indicazioni sui parametri del settaggio in base al tipo di guida. Proprio per definire questi ultimi, l’azienda contatterà ogni acquirente per consigli precisi su taratura di sospensioni e pressione pneumatici.

Infine, la TK01 R è consegnata inclusa di THOKcare, che comprende 2 anni di garanzia

convenzionale aggiuntiva, THOKer Box e spedizione gratuita ovunque. La TK01 R è in pronta consegna ed è ordinabile solo online (da casa o facendosi aiutare da uno dei THOK Point). Sono disponibili le taglie S-M-L-XL. Il prezzo è di 6.490 euro IVA inclusa.

