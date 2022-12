Tesla Y di nuovo prima in Europa (non solo EV)

Tesla Y di nuovo prima in Europa nelle vendite di novembre: non solo tra le elettriche, ma tra le auto di tutte le motorizzazioni, con 19.025 consegne.

Tesla Y di nuovo prima con oltre 19 mila auto vendute

È stato proprio l’exploit di vendite delle auto elettriche, Tesla e Volkswagen in primis, a trainare la ripresa di vendite di auto in Europa. Il mese scorso il mercato delle auto nuove ha segnato il 4° mese consecutivo di crescita, con 1.010.900 immatricolazioni. Ma le vendite di EV sono cresciute del 30%, ben più della media della media, con il Model Y di nuovo primo in assoluto e una quota del 17,1%. Unico grande mercato in controtendenza resta l’Italia: da noi in novembre ci si è fermati a un misero 4,2%, meno di un quarto della media continentale. Impressionante la performance di Tesla, che il mese scorso ha ottenuto un aumento di volumi del 93%. Balzando al 18,9% di quota nel mercato delle elettriche, dal 12,3% del novembre 2021. “Nonostante l’emergere di nuovi rivali, i risultati di novembre mostrano che la crescita di Tesla sta accelerando, consolidando la sua leadership nel mercato europeo dei BEV“, spiega Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, la società che effettua il monitoraggio del mercato.

Forte crescita anche di Volkswagen e Polestar

Gli altri exploit che emergono sono soprattutto due. Il primo è legato alla forte ripresa di Volkswagen, che conferma le sue ambizioni di principale sfidante di Tesla. Questo grazie anche ai buoni numeri messi a segno dalla ID.3, dopo mesi difficili. L’auto che deve raccogliere l’eredità della Golf si è piazzata al 4°posto, con 6.933 immatricolazioni, alle spalle della ID.4, 3° con 7.584. La Fiat 500e esce così dal podio e si piazza quinta con 5.826 auto vendute, mettendo a segno comunque un aumento del 37% sul 2021. L’altro exploit è quello della Polestar 2: il modello della nuova marca elettrica fondata dal gruppo cinese Geely e da Volvo sfiora le 5 mila immatricolazioni. Piazzandosi all’8° posto, a ridosso delle due auto del Gruppo Renault, la Dacia Spring e la Megane. Il mercato delle ibride plug-in, infine, vede ancora in testa la Ford Kuga, seguita dalla Mercedes Classe A. Ma siamo ben lontani dai numeri messi a segno dalle due Tesla.