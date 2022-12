Novembre elettrico 22: domina il Model Y

Novembre elettrico 22: domina la Tesla Model Y, in un mercato ancora debole, nonostante l’entrata in vigore dell’atteso super-bonus da 7.500 euro. E restiamo l’unico Paese in Europa in cui la quota delle plug-in (5,5%) supera le EV (4,2%).

Novembre elettrico 22: solo 5 mila EV vendute

Non è un Paese per auto elettriche, l’Italia. Mentre il mercato in generale è in ripresa (119.853 immatricolazioni, +14,7%), le vendite di EV continuano a calare. Nel mese appena terminato non si è andati oltre le 5.162 immatricolazioni, ovvero 1.800 in meno rispetto alle 6.963 del novembre 2021. E anche il bilancio dei primi 11 mesi dell’anno è pesantemente negativo: da 61.327 elettriche vendute si è passati a 44.942. Come si diceva, neppure l’entrata in vigore del super-bonus per chi ha un ISEE entro i 30 mila euro ha smosso le vendite. Di auto acquistabili con l’incentivo maggiorato se ne sono vendute pochissime, mentre il bilancio del mese è stato parzialmente salvato dalla Tesla Model Y. Ovvero da un’auto che ha un prezzo oltre i limiti posti dal citato super-bonus. Ancora molto fiacche, per esempio, le vendite della 500e, che non arriva a 400 unità, mentre dalla top ten esce ancora una volta la Renault Zoe.

Vanno forte invece le vendite di auto a GPL e ibride

Novembre ha segnato invece una buona crescita delle alimentazioni tradizionali: benzina, diesel e Gpl. Le auto a benzina confermano il 26,9% di quota (27,6% in gennaio-novembre), mentre il diesel scende solo di 0,8 punti al 18,2% e al 19,9% nel cumulato. Le vendite di Gpl recuperano due punti e salgono nel mese addirittura all’11,2% di share (8,8% negli 11 mesi). Male invece le vendite di macchine a metano, ormai arrivate a un misero 0,3% (0,8% nel cumulato). Delle elettriche si è detto: la quota di mercato è leggermente risalita rispetto ai terribili mesi scorsi, al 4,2%, ma resta a un modesto 3,7% nel totale dei primi 11 mesi 2022. Meglio fanno le plug-in, che salgono al 5,5% in novembre e al 5,1% nel cumulato dell’anno. Vanno sempre forte, infine le ibride, al 34% nel totale gennaio-novembre. Con un 9,2% per le full hybrid e 24,5% per le mild hybrid. Ovvero per auto, queste ultime, in cui l’elettrico incide ben poco. Tutte le statistiche sul sito Unrae.it