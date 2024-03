Tesla su e 500e giù in Europa

Tesla su e 500e giù nel mercato europeo dell’elettrico: i dati sono relativi a gennaio, mese fiacco per le vendite dopo la cancellazione dei bonus in Germania.

Tesla su e 500e giù, mercato fiacco per la fine dei bonus tedeschi

Il mercato tedesco è di gran lungo il primo in Europa e l’attesa frenata si è fatta sentire anche sul consuntivo continentale di gennaio. Complessivamente le vendite di EV sono aumentate del 29% rispetto al primo mese del 2023, a 120.536 immatricolazioni. Ma., in un mercato in forte crescita, la quota è scesa al 12%, vicina ai minimi del gennaio 2023, il 10%. Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, spiega: “Mentre l’interesse per i veicoli elettrici rimane forte tra consumatori e flotte, questi veicoli non godono più dello stesso tasso di crescita osservato nell’ultimo anno e mezzo. È chiaro che la mancanza di modelli accessibili insieme all’incertezza normativa continua ad avere un impatto sull’adozione di massa in tutta Europa”. Tesla resta comunque di gran lunga la marca di maggior successo con il 15% di quota, rispetto al 10% di gennaio 2023. Questo grazie ancora al Model Y (11.475 immatricolazioni, +60%) e all’ottima accoglienza del restyling del Model 3 (6.478, +344%).

La Volvo sale al 3° posto tra i marchi con la EX30

Anche nell’elettrico continua a dominare la moda dei Suv: ce ne sono tre nelle prime 4 piazze (oltre a Model Y, la Volvo XC40 e la Skoda Enyaq). Mentre continua il momento difficile della Fiat 500e, scivolata in decima posizione con solo 2.870 immatricolazioni. E unico modello della top ad avere il segno meno rispetto al gennaio 2023 (-11%). Nella classifica per marchi, invece, Tesla precede BMW e Volvo, quest’ultima trascinata dalle prime consegne della EX30, oltre che dal consolidamento della XC40. Secondo le rilevazioni di Jato Dynamics, seguono Audi e Mercedes, che superano una marca Volkswagen sempre più in difficoltà, con volumi è scesi del 28%. Se invece si prendono in esame i gruppi, Volkswagen grazie ai suoi tanti marchi si prende la rivincita, conquistando il primo posto con il 18%. Tesla, pur essendo mono-marca, è seconda con il suo 15%, davanti a Stellantis (12,6%).