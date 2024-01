Tesla Model Y auto più venduta al mondo 2023

Tesla Model Y auto più venduta al mondo, di tutte le motorizzazioni: Jato Dynamics conferma lo storico sorpasso sulle due Toyota, RAV 4 e Corolla.

Tesla Model Y auto più venduta: scalzata Toyota

Tesla Model Y scalza Toyota dal primo posto mondiale, secondo i dati preliminari pubblicati da JATO Dynamics. È la prima volta che un veicolo elettrico raggiunge la vetta della classifica globale. E il sorpasso è tanto più significativo se si considera che Toyota ha a lungo snobbato l’elettrico. Manca ancora un piccolo numero di mercati per completare i dati di vendita 2023. Ma i consuntivi già raccolti da JATO indicano che il Model Y è in una posizione inattaccabile, con 1,23 milioni di unità vendute tra gennaio e dicembre. Segnando un aumento del 64% anno dopo anno, un numero che potrebbe essere consolidato nel 2024 grazie ai tagli di prezzo decisi a metà gennaio.

Felipe Munoz, Global Analyst di JATO, commenta: “L’aumento delle vendite globali della Model Y non ha precedenti, soprattutto per un veicolo tra i primi 10 best-seller. Ciò che Tesla è riuscita a ottenere con la Model Y in così poco tempo è semplicemente straordinario”.

Battuti modelli a benzina e gasolio dai prezzi assai inferiori

Il boom del Suv Tesla è stato trascinato soprattutto dalla Cina e dall’Europa. Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), nel grande continente asiatico se ne sono vendute più di 456.000 unità (+45% sul 2022).

In Europa, le immatricolazioni nei 30 principali mercati sono salite a quota 255 mila, superando di 19 mila unità la Dacia Sandero, auto dal prezzo assai inferiore. Seguono al 3° e 4° posto la Peugeot 208 e la Volkswagen T-Roc. Munoz aggiunge: “Il prezzo medio al dettaglio di una Tesla Model Y nel novembre 2023 era inferiore del 18% e del 23% rispetto al costo medio di un veicolo elettrico rispettivamente in Germania e Stati Uniti. I tagli dei prezzi nel corso dell’anno, combinati con la reputazione di Tesla come produttore di EV affidabile e competitivo, hanno alimentato una domanda già elevata. Tesla è al centro dei pensieri di molti consumatori che desiderano acquistare oggi un’elettrica”.

Tesla Model Y: la VIDEO-PROVA di Paolo Mariano

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–