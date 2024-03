Tesla e le cinesi: l’Europa EV è affar loro

Tesla e le cinesi: l’Europa elettrica è affar loro, con i brand europei sempre più in affanno. Il mercato è dominato dalle auto a benzina (61%), il diesel cala al 15%.

Tesla e le cinesi, con Model Y al 2°posto assoluto

L’azzeramento degli incentivi in Germania e lo stallo del mercato italiano hanno frenato la crescita nelle vendite di elettriche. In febbraio le EV immatricolate in Europa sono state 130.672, +10% sullo stesso mese dei 2023. Ancora una volta le Tesla corrono in un campionato a sé: Model Y è largamente in testa con 19.940 auto vendute (+8%), seguita da Model 3 con 7.912 (+71%). Da sole queste due auto valgono più di un quinto del mercato complessivo dell’elettrico. Al terzo posto si piazza la Peugeot e-208, a quota 5.322 (+31%), mentre per trovare un modello tedesco occorre risalire al 6° posto della BMW i4 (3.748). Non ci sono modelli Volkswagen nella Top 10, l’unica auto del gruppo di Wolksburg in classifica è la Skoda Enyaq, 9° a quota 3.252 immatricolazioni. Ancor male la 500e, in calo del 37% a 3.045. Da notare che in febbraio la Tesla Model Y è stata anche la seconda auto più venduta in Europa in assoluto, preceduta solo dalla (molto meno costosa) Dacia Sandero.

MG trascina la crescita del made in Cina, Italia non pervenuta

I dati raccolti come ogni mese da JATO si focalizzano sull’impressionante crescita del made in Cina. Non solo nell’elettrico, dato che l’aumento delle vendite delle auto prodotte dal colosso asiatico (tutte le motorizzazioni) è stato del 45% in febbraio. Con un dato che ci riguarda da vicino: il mese scorso sul mercato europeo dell’auto si è consolidato il sorpasso delle auto prodotte in Cina rispetto a quelle fabbricate in Italia. Ed è nel mercato dell’elettrico che si registra la crescita maggiore. Siamo al 20%, una quota di mercato che comprende anche i modelli di brand occidentali prodotti in Cina, come Tesla Model 3 e Dacia Spring. Anche i marchi cinesi, comunque, marciano forte. In particolare sono i brand SAIC (MG e Maxus) a tirare la volata: la MG4 al 4°posto assoluto con 5.231 auto vendute (+93%).