Febbraio elettrico 24: vende solo Tesla

Febbraio elettrico 24: in attesa dei maxi-bonus in arrivo, vende solo Tesla, con Model Y unica EV a superare le mille immatricolazioni. Agli altri solo briciole…

Febbraio elettrico 24: Model Y davanti a Model 3

Due mesi di inizio anno con un mercato completamento bloccato: già a fine 2023 il ministro Adolfo Urso aveva annunciato l’arrivo di ricchi incentivi nel 2024. I bonus dovrebbero arrivare in marzo, ma nel frattempo il mercato è bloccato, con una quota di mercato irrisoria, 3,4%, e poco più di 5 mila immatricolazioni. Tesla è l’unica marca a non risentire troppo dell’impasse: tra Model Y (1.252 pezzi) e Model 3 (586) il brand di Elon Musk vale più del 36% del mercato delle EV. Sul podio al terzo posto si piazza la Volkswagen ID.3, che comunque non va oltre le 365 auto vendute nel mese. Seguono Fiat 500e e BMW iX1. Anche nel cumulato dei primi 2 mesi 2024 Tesla è largamente in testa, con la Jeep Avenger al terzo posto (vedi tabella sopra).

Mese negativo anche per le vendite di ibride plug-in

Complessivamente il mercato dell’auto in Italia è cresciuto anche a febbraio, con 147.094 auto nuove (+12,8% rispetto alle 130.405 di un anno fa). Tra le alimentazioni, gli italiani continuano a preferire i motori a benzina, che guadagnano oltre il 30% dei volumi e salgono in febbraio di 5 punti, al 31,1% di quota. Male il diesel: con un calo a doppia cifra, in febbraio scende di 4,4 punti, al 14,8% del totale. Il Gpl nel mese appena chiuso si è fermato al 9,5%, mentre il il metano resta inchiodato a un misero 0,2% del mercato. Bene le ibride, che guadagnano 1,3 punti e salgono al 37,8% di quota. Ma si tratta soprattutto di mild hybrid, con scarsa incidenza dell’elettrico, in netta prevalenza sulle full hybrid. Mese negativo per tutte le auto con la spina: oltre alle elettriche, anche le ibride plug-in retrocedono di un punto rispetto ad un anno fa, al 3,2%.