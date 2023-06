Tesla e Honda e: altro usato in vendita

Tesla S e Honda e: altri due lettori propongono le loro auto elettriche usate in vendita. Ecco come le descrivono e quale il prezzo richiesto. Per pubblicare un annuncio (vendita o acquisto) potere scrivere a info@vaielettrico.it .

Tesla e Honda: cominciamo dal Model S, prezzo 69.500 euro

“Sono un vostro assiduo lettore, passato all’elettrico ormai da 8 anni e possessore di una Smart EQ nonché di una Tesla Model S 100D. Per ragioni famigliari non riesco più ad usare la Tesla che presi per viaggiare, ma non ho mai avuto modo di usarla per quanto meritasse. Ha le ricariche a vita nei Superchargers Tesla e la cosa mi fa ancor più rabbia. E quindi ho deciso di venderla prima che si deprezzi ulteriormente. L’auto è di fine giugno 2018, ma ha percorso solo 44.000km ed è perfetta in ogni parte. Full optional e pagata in totale quasi 140.000 euro. La vendo a 69.500 euro. E mi viene quasi da piangere, perché pochissimi capiscono la differenza fra una Model S super accessoriata con ricariche gratis a vita e una Model 3 nuova a pari prezzo. Tutti chiedono: “Ma quanto fa?…” , nessuno si chiede: “Com’è e cos’ha?”.

Di giugno 2018, 44 mila km, Supercharger gratis a vita

Ecco una descrizione: AutoPilot V3.0, UNICO PROPRIETARIO. RICARICHE Supercharger Tesla GRATIS A VITA legate all’auto e non al proprietario. Dual Motor a Trazione integrale. Batteria 100KWh, autonomia 500km WLTP – 400kW (540cv) , 0-100km/h 4.3 sec. Convertitore AC/DC interno per ricariche su colonnine pubbliche AC ad alta potenza da 16,5KW. Extra Adattatore CHADEMO per ricariche colonnine pubbliche Fast DC da 50Kw. Aggiornamento connettore CCS2 per nuovi fastcharge e supercharger fino a 150kW. Colore unico introvabile Argento Metallizzato, senza un graffio. Upgrade Pacchetto PREMIUM con sedili riscaldabili , modanature in Carbonio ed Alcantara. Premium Connectivity compreso nel pacchetto. Aggiornamento Hardware autopilota AP3.0 FSD (NON 2.5 !). Tetto in cristallo atermico panoramico. Gomme nuove appena montate MICHELIN Copertura Garanzia: batteria e motopropulsore Giugno 2026“. Luca

Tesla e Honda: una “e” del 2020 in vendita a 19.900 euro

“Colgo anch’io l’occasione della vostra nuova rubrica per proporre in vendita la mia Honda e. È di settembre 2020, versione Advance, quindi cerchi da 17, presa Shuko 220 volt sul tunnel centrale, colore Crystal Blue, km percorsi 53.200. Avendo cambiato lavoro e zona, ora ho bisogno di una elettrica con maggior autonomia. La propongo a 19.900 euro. Qualche migliaio di euro sotto la quotazione per alcuni segni di carrozzeria ( parcheggi). E perché molto a breve ho bisogno dell’altra auto. Grazie mille“. Daniela