Tesla Y contro tutti: sui prezzi non c’è gara. Un analista tedesco, Alex Voigt, esamina i nuovi listini italiani, concludendo che sono dolori per la concorrenza.

Tesla Y contro tutti: i ribassi spiazzano i competitor

Voigt, titolare del sito Patreon.com, ha condiviso sui social il grafico che abbiamo riprodotto qui sopra. Mette a confronto i prezzi del Model Y con gli altri Suv elettrici paragonabili per dimensioni, dei segmenti C e D. Il prezzo della Tesla, 46.990 euro nella versione d’attacco Rear Wheel Drive, è il riferimento e nei raffronti (in verde o in rosa) rappresenta quindi lo zero. L’unico competitor che costa mano è la Skoda Enyaq 60, ma stiamo parlando di un’inezia, appena 180 euro. Tutto il resto della concorrenza è in rosso, con sovrapprezzi che arrivano fino ai 26.610 euro in più della BMW iX3. Un confronto che serve a dare una misura della spallata che Elon Musk ha voluto dare al mercato europeo. Una spallata particolarmente forte nel fiacco mercato italiano, tanto forte da attirare l’attenzione anche degli osservatori tedeschi.

Già a fine gennaio primi risultati del taglia-listini

Ora non resta che aspettare i dati di vendita di gennaio per cominciare a capire l’impatto che i ribassi di Tesla hanno sul nostro mercato. Tesla non fa pubblicità a pagamento sui media, si affida solo al tam tam sui social. C’è chi fa notare che i tempi di consegna si sono già leggermente allungati: prima dei tagli dei listini si parlava in pratica di pronta consegna, ora sul sito ufficiale di febbraio-marzo. Ma non è un indizio che costituisca una prova di boom delle prenotazioni. Chi preconizza già vendite in forte crescita è il sito Usa Electrek, che parla di un Elon Musk deciso a rinunciare a una fetta dei sontuosi profitti, pur di rendere le auto più abbordabili. E tenere a distanza una concorrenza che si fa sempre più aggressiva. Ricordiamo che il taglio-choc dei prezzi Tesla è stato annunciato il 13 gennaio. Con il Model 3 che nella versione RWD è passato da 58.470 a 44.990 euro.