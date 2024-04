Tesla aggiorna i prezzi dei Supercharger.

Tesla aggiorna i prezzi di ricarica e apre altri Supercharger ai clienti che guidano auto di altre marche. Le modifiche in vigore in Italia da sabato 13 aprile.

Tesla aggiorna i prezzi e apre altre stazioni ai clienti di marche diverse

Non ci sono dubbi sul fatto che i Supercharger Tesla, tra le stazioni di ricarica ad alta potenza, siano tra i più convenienti in assoluto. Convenienza che resta anche dopo l’aggiornamento di metà aprile, anche se è sempre difficile dare un riferimento unico, dato che i prezzi variano a seconda delle stazioni e anche degli orari. La variazione è stata comunicata ai clienti con un breve messaggio in cui si ribadisce che chi guida un’auto Tesla gode dei prezzi più bassi. Mentre chi possiede veicoli di altre marche può scegliere tra tariffe Pay-per-use o tariffe a prezzi scontati, ma pagando anticipatamente un fisso mensile. I dettagli sono spiegati in questa sezione del sito ufficiale Tesla. L’amico Guido Baccarini ci fa sapere che una delle stazione più utilizzate, Modena Nord (appena fuori autostrada) costa per gli utenti Tesla 0,48 o 0,53 kWh (fuori picco e orario di picco). Prezzo che aumenta per gli utenti non Tesla in una misura che, come detto, dipende dall’avere o meno versato il fisso mensile di 12,99 euro.

Dal 13/4 altri Supercharger aperti a chi guida auto di marche diverse

Ma c’è un’altra novità molto importante da tenere presente nella gestione dei Supercharger Tesla. Dal 13 aprile vengono resi disponibili agli utenti di auto di altre marche altre stazioni. Da quel che apprendiamo, dovrebbe trattarsi di Aosta, Cuneo, Varazze e Occhiobello, ma presto potremo essere più precisi su questo elenco. Ovviamente per accedere a queste ricariche occorre avere sottoscritto l’app Tesla (versione 4.2.3 o successiva). E scegliere la formula Pay-per-use o quella a prezzi ridotti previo versamento dell’anticipo. Diversi lettori ci hanno fatto sapere di avere scelto la prima opzione, utilizzando i Supercharger soltanto in occasione di viaggi lunghi. Ma non disponiamo di statistiche precise in materia, né Tesla fa circolare dati, tenendo fede alla consueta riservatezza.