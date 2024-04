Elon Musk non merita tutto questo incensamento: Giovanni critica il patron di Tesla, che ha enfatizzato il suo incontro con il presidente argentino Javier Milei. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Elon Musk non merita questi elogi: tifa per gente come Trump e Milei…

“Non so come voi e molti altri organi di informazione possiate continuare a incensare questo Elon Musk. In America sostiene apertamente Donald Trump, quello che ha sostenuto l’assalto al Congresso appena ha perso le elezioni. E ora, leggo sul Corriere, si è sperticato in elogi per un altro campione del mondo anti-democratico come il nuovo presidente argentino Javier Milei. I due hanno concordato di “realizzare un grande incontro in Argentina per sviluppare le idee della libertà“. Non so di quale libertà stiano parlando, viste le sciocchezze messe in campo da questo Milei durante la campagna elettorale, condannate da mezzo mondo. Forse è ora di rivedere il giudizio sul signor Tesla, non credete?“. Giovanni Serafini

Mettiamo due cose in chiaro sul signor Tesla

Risposta. Questa lettera ci dà l’occasione per mettere in chiaro due cose. La prima: non siamo dei fan-boy di Elon Musk, che spesso dichiara cose con le quali siamo in totale disaccordo. Quello che registriamo è che, nel campo dell’auto elettrica, Tesla è decisamente avanti rispetto alla concorrenza, cosa peraltro confermata dai numeri di vendita. Nonostante il calo delle immatricolazioni del primo trimestre 2024, Tesla resta largamente leader mondiale nell’elettrico. Con una strategia che non si limita a costruire auto appetibili, ma anche a fornire un servizio di ricarica globale che non ha eguali nella concorrenza. E questi sono fatti. Seconda cosa: nelle rappresentazioni giornalistiche si tende a identificare l’azienda con il solo Elon Musk, quasi come se fosse un one-man show. Non è così: un marchio con un tale livello di innovazione tiene questi ritmi solo grazie a un enorme staff di tecnici di prim’ordine. A cui l’azionista Musk, impegnato su mille tavoli in giro per il mondo, detta le strategie. E qui c’è però un merito che va riconosciuto al signore in questione: avere scelto persone di valore un po’ in tutti i campi, a partire dallo sviluppo delle batterie.