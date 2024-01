Tavares sui prezzi Tesla: “Si rischia un bagno di sangue”. Il n.1 di Stellantis è il primo top manager a commentare i nuovi tagli, questa volta del Model Y.

Tavares sui prezzi Tesla: “Ribassi? Prima si tagliano i costi, poi i listini”

“Con il taglio dei prezzi delle auto elettriche avviato da Tesla si è aperta una corsa al ribasso che rischia di finire in un bagno di sangue. È quello che vogliamo evitare“. Tavares ha scandito queste parole durante la presentazione della nuova piattaforma STLA Large, destinata alle elettriche Stellantis di fascia alta. “Se c’è un trend di costante distruzione del valore quando si abbassano i prezzi a un ritmo superiore alla capacità di ridurre i costi, alcune società avranno ovviamente problemi“, ha aggiunto. Con evidente riferimento al conto economico della marca di Elon Musk, che però finora ha assorbito i ribassi con notevole disinvoltura. “Noi comunque siamo in una posizione solida“, ha assicurato il manager portoghese. Spiegando che l’intenzione di Stellantis è di “intervenire sui prezzi in base a quanto riusciremo a ridurre i costi di produzione. Occorre investire per rendere più accessibili, ma anche redditizi i veicoli elettrici“.

“Correlazione stretta tra ridurre le emissioni e tagliare i prezzi”

Il ragionamento di Tavares in soldoni è: esagerare nel tagliare i prezzi per conquistare quote di mercato comporta un calo di redditività rischioso di questi tempi: “Si vede una significativa variazione, un calo, nella redditività delle Case auto a livello globale. Se c’e’ un trend di costante distruzione del valore quando si abbassano i prezzi a un ritmo superiore alla capacità di ridurre i costi, qualcuno avrà problemi. Noi siamo in attivo, in una posizione solida, la migliore per essere protetti a fronte di una riduzione dei prezzi. Le aziende che finiranno in rosso in un contesto di listini in calo, diventeranno target di acquisizioni, è ovvio“. Conclusione: “C’è molto margine per migliorare verso l’eccellenza, possiamo fare meglio non solo nel tagliare i costi, ma anche nel ridurre gli sprechi. Non si finisce mai di migliorare sulla qualità, vedo una correlazione stretta tra ridurre le emissioni e tagliare i costi“.