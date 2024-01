Tariffe Enel X: che cosa sta succedendo? Matteo, un lettore ligure, riferisce di non vedere più sull’app diverse tariffe. Per rispondere abbiamo sentito l’azienda.

Risposta. Ecco la spiegazione di Enel X: “Dallo scorso 2 gennaio le tariffe travel e travel Plus di Enel X non sono più sottoscrivibili dai clienti, che continueranno ad avere a disposizione la tariffa City da 80 kWh. Enel X sta già lavorando per proporre in breve tempo nuove offerte con l’obiettivo di ampliare il plafond di soluzioni a disposizione di chi guida un veicolo elettrico. E di soddisfare le esigenze degli utenti che hanno bisogno di più kWh a disposizione. Tutti i clienti che precedentemente al 2 gennaio avevano già sottoscritto un abbonamento travel o travel plus tramite l’app di Enel X possono continuare a ricaricare il proprio veicolo elettrico usufruendo della tariffa prevista dal piano“. Vedremo che tipo di offerte metterà a punto l’Enel. Dopo il ricambio nel management, anche il settore della mobilità elettrica è oggetto di un complessivo ripensamento, pur restando strategico. Con focus su nuovi trend come l’aggancio degli abbonamenti di ricarica alle utenze domestiche o aziendali.

