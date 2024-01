Tante elettriche usate in vendita, segno di scontento? Aurora ha fatto una ricerca sulle offerte di EV di seconda mano, trovandone un certo numero. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tante elettriche usate in vendita, spesso con pochi km: vogliono sbarazzarsene?

“Da un po’ di tempo vi seguo per informarmi sul mondo elettrico e, in vista della sostituzione della mia vetusta auto, sto valutando quale sia la soluzione migliore per me. Curiosando su Autoscout24, ho notato che di full electric ce ne sono relativamente molte in vendita. E ho voluto approfondire, quindi ho fatto una ricerca sul sito, che pur non avendo molto valore statistico, delinea secondo me la tendenza del mercato.

In Italia ci sono in vendita circa 400.000 auto usate su un parco circolante di circa 40.000.000 veicoli, ovvero circa l’1%. Di EV ce ne sono poco meno di 12.000 su un parco di circa 220.000 auto, ovvero più del 5%, in proporzione almeno cinque volte di più.

Considerando che i due terzi di queste auto EV hanno meno di 20.000 km, mi sorge il dubbio che ci sia una parte importante di utenza scontenta dell’acquisto e che non veda l’ora di sbarazzarsene.

Leggendo i vostri articoli e i commenti dei lettori che ne possiedono una traspare un notevole entusiasmo verso le EV e mi chiedo come si possono conciliare le due cose. Voi cosa ne pensate?„. Aurora Fabbri

Noi vediamo soprattutto altri tre motivi. E tanti passano a Tesla…

Risposta. Domanda interessante, su un tema di cui ci siamo già occupati. E alla quale possiamo replicare solo condividendo le nostre impressioni, dato che non disponiamo di ricerche attendibili in materia. Può essere che l’offerta di usato sia legata a persone che non avevano valutato bene l’impatto del passaggio dalle auto tradizionali all’elettrico. Ma riteniamo che si tratti di una minoranza.

I motivi principali di tutta questa offerta, secondo noi sono essenzialmente tre. 1) In questi anni le EV si sono vendute soprattutto ad acquirenti con partite IVA, in genere come auto aziendali con noleggi a 3-4 anni. Scaduto il contratto, i veicoli vengono riversati sul mercato dell’usato. 2) Molte auto in vendita sui vari siti specializzati molte auto in arrivo da mercati più maturi, soprattutto Francia e Germania. 3) Stanno cambiando auto molte persone che avevano acquistato un’elettrica nella prima fase di questa forma di motorizzazione.

E ora sono alla ricerca di veicoli con maggiore autonomia. Non a caso molti ci dicono di voler passare a Tesla, che con Model 3 e Model Y unisce prezzi competitivi (per le dimensioni dell’auto) a prestazioni e autonomia di un certo livello.