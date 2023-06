Come mai tante elettriche usate in vendita? Si trovano molti modelli anche recenti: c’è qualcosa sotto? Lo chiede Francesco, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Come mai tante elettriche usate, anche con pochi km sulle spalle? Zoe, Corsa….

“Essendo in procinto di cambiare macchina, già da diverse settimane sto controllando la disponibilità di autovetture elettriche usate. E, con mia grande sorpresa, devo dire che ho trovato una grande disponibilità di modelli, anche molto recenti e con pochi km. Di Renault Zoe e Opel Corsa ce ne sono a bizzeffe, ma anche per modelli un po’ più grandi non è difficile trovare esemplari in vendita. Inizialmente ho trovato la cosa interessante, ma poi ho iniziato a insospettirmi. Come mai qualcuno dovrebbe rivendere un’ automobile di nuova concezione, dopo poco tempo dall’acquisto e avendoci percorso pochi km? Considerando che nel nostro Paese sono state vendute poche auto elettriche, non dovrebbe essere così semplice trovare dell’ usato, come mai invece l’offerta non manca?“.

Una Volkswagen ID.3 del 2021 con 34 mila km a 25 mila euro può essere un affare?

“La prima risposta che mi è venuta in mente è che forse l’efficenza delle batterie cala velocemente. E quindi dopo poco tempo dall’acquisto si vede già ridotta in modo sensibile l’autonomia. È così? Quale altra spiegazione dareste a questo fenomeno? Secondo voi l’acquisto di un’ auto elettrica usata è una scelta valida o rischiosa? Per esempio: una ID.3 45 kWh del 07/2021 con 34.000 km a 25.000 euro è un buon affare o qualcosa su cui muoversi con i piedi di piombo? Grazie e complimenti per la ricchezza dei vostri contenuti“. Francesco Milazzo

Come mai tante elettriche usate? Ecco le spiegazioni…

Risposta. Ci sono diverse spiegazioni. La prima è legata al fatto che in questi anni gli acquisti sono stati fatti in buona parte con contratti di noleggio a lungo termine a tre-quattro anni. Scaduto il noleggio, le auto tornano alle società, che poi le rivendono sul mercato dell’usato. La seconda: possiamo dire per esperienza diretta che tra chi vende c’è spesso il desiderio di passare ad auto più moderne e con maggiore autonomia. Come se la prima elettrica fosse stata un banco di prova con il quale capire meglio le proprie esigenze. La terza spiegazione: in vendita sui vari siti specializzati anche da noi ci sono molte auto in arrivo da mercati più maturi, soprattutto Francia e Germania. E questo dà l’idea di un mercato molto più ricco. Poi: può essere che ci sia chi è rimasto deluso dalla sua auto a batterie e decida di tornare indietro, ma a noi non sembra un fenomeno molto diffuso. Quanto alla ID.3 a 25.000 euro, per dare un giudizio sulla convenienza occorrerebbe esaminare un check della batteria, per capire come stanno le celle. E quindi di quanto autonomia reale si disporrebbe: ci sembra legittimo richiederlo, se c’è un interesse a comprare.