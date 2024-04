Taglio al prezzo Spring: 17.900

Taglio al prezzo Spring: la Dacia annuncia un nuovo listino che parte da 17.900 euro (meno incentivi), di gran lungo il più competitivo sul mercato EV.

Taglio al prezzo Spring: versione base a 3.550 euro in meno

La discesa dei prezzi continua: dopo i ripetuti tagli di Tesla e la sforbiciata operata da Hyundai per la Kona, ora si muove il Gruppo Renault. E lo fa riducendo da 21.450 euro a 17.900 euro il prezzo dell’attacco di quello che già era il modello EV meno costoso in assoluto. Con i nuovi maxi-incentivi statali in arrivo, per chi rottama una vecchia auto e ha un reddito ISEE entro i 30 mila euro, si potrebbe così scendere sotto i 5 mila euro di costo reale. La Dacia fa presente che nella Spring non cambia solo il prezzo: la citycar rumena (ma costruita in Cina) si presenta con un nuovo design e nuovi equipaggiamenti. L’apertura degli ordini in Italia è prevista nei prossimi giorni, con prime consegne da fine estate. La Spring è disponibile ora con due livelli di potenza e due allestimenti, per tre combinazioni complessive. Più le versioni Business e Cargo, pensate per la mobilità elettrica condivisa in città e i trasporti dell’ultimo miglio.

Peso inferiore alla tonnellata, consumo sotto i 14,6 kWh/100 km

La motorizzazione più potente, da 65 CV/48 kW, parte comunque da un prezzo molto competitivo, 18.900 euro chiavi in mano. E offre ovviamente prestazioni migliori, con accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 14 secondi. La top di gamma, allestimento Extreme, parte invece da 19.900 euro. Il Gruppo Renault ricorda che, con una massa a vuoto di 984 kg nell’allestimento di vertice Extreme, la Nuova Spring è l’unica auto elettrica in Europa a pesare meno di una tonnellata. A parità di allestimento, il peso dell’auto aumenta di soli 6 kg (ossia + 0,6%) rispetto alla precedente generazione. Nonostante l’aggiunta di ADAS e il miglioramento delle finiture e degli equipaggiamenti di serie. Quanto al consumo energetico, siamo al di sotto dei 14,6 kWh/100 km, con un TCO (costo di utilizzo) contenuto. L’autonomia resta di 225 km.