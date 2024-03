Taglio ai listini Kona: bonus statale anche per la 64 kWh

Taglio ai listini Kona: la Hyundai toglie circa 4 mila euro dal prezzo delle versioni con la batteria più capace, 64,8 kWh, per accedere ai bonus statali in arrivo. Taglio ai listini Kona, incentivo anche per la versione da 510 km Una dopo l’altra, le Case stanno allineando i Listini ai limiti di prezzo stabiliti per accedere ai maxi-incentivi che dovrebbero entrare in vigore da aprile. Con sconti fino a 13.750 euro. Adesso è la Hyundai a rivedere i prezzi della sua elettrica più venduta, la Kona, portando a 41.300 euro anche le versioni con la batteria più capiente. In grado di assicurare un’autonomia fino a 510 km per la versione con i cerchi in lega da 17″ o di 440 km con i cerchi da 19″. Entrambe dispongono di un motore elettrico piuttosto potente, 150 kW (204 CV), e si ricaricano in corrente continua con punte di 100 kW. Servono meno di 40 minuti per riportare la batteria dal 10 all’80%. Tanto per fare un esempio delle opportunità che si apriranno con i nuovi incentivi: chi dispone di un’auto da rottamare e ha un ISEE entro i 30 mila euro, potrà usufruire dell’incentivo statale di 13.750 euro. Portando quindi il prezzo effettivo a 27.550 euro, su livelli più che competitivi con Suv a benzina o gasolio della stessa categoria. Le Case hanno fatto i compiti, manca solo il via del governo

Con le nuove versioni che stanno arrivando a listino, la Hyundai ha aggiornato anche la versione della Kona con batteria di minore capacità, che già rientrava negli incentivi. Stiamo parlando della Exclusive con motore da 99 kW (135 CV) e batteria da 48,6 kWh, dotata ora di un’autonomia fino a 380 km. Il listino di questa versione è stato fissato a 38.300 euro, meno gli incentivi riportati nella tabella a fianco.

Ora la palla passa al Governo e in particolare al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Già a dicembre il suo dicastero aveva annunciato la decisione di varare gli incentivi più generosi mai visti, anche per favorire la vendita della gamma elettrica made in Italy di Stellantis. Ma per ora l’unico effetto di quell’annuncio è stato di bloccare completamente il mercato, facendo dell’Italia il fanalino di coda in Europa nell’elettrico.

