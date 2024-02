Svelata la R5, “abbordabile e cool”

Svelata la R5, in un’anteprima del Salone di Ginevra con il n.1 Luca De Meo e tutto lo stato maggiore Renault. Linea retro-futurista con tante soluzioni hi-tech.

Svelata la R5: due versioni, autonomia 400 e 300 km

“Dobbiamo vedere prodotti che tutti vogliono, ma che tutti possono permettersi“. Così De Meo ha sintetizzato lo spirito che ha guidato progetto e realizzazione della riedizione elettrica della mitica R5 del 1972, venduta in 9 milioni di esemplari.

Molta enfasi (anche troppa) sul fatto che si tratta di un prodotto concepito e costruito nel Nord della Francia (sulla sfondo lo slogan “Revolution is a French thing“). Con misure piuttosto compatte: 3,92 metri di lunghezza con 2,54 metri di passo, larghezza di 1,77 e altezza di 1,50. Dato quest’ultimo importante per mantenere un buon profilo aerodinamico e contenere i consumi, dato che il peso è comunque compreso tra 1.350 e 1.450 kg (in base alla batteria).

Si potrà scegliere tra due batterie. Una con capacità di 52 kWh per 400 km di autonomia, disponibile al momento del lancio. E una meno costosa da 40 kWh con 300 km di autonomia, in vendita in un secondo momento. La versione di lancio ha un motore da 150 CV con 245 Nm di coppia, velocità massima 150 km/h e accelerazione 0-100 km/h in 8 secondi.

Ricarica a 100 kW in corrente continua, con plug&charge

Nella versione di lancio sono previste novità importanti sul fronte della ricarica. Anzitutto, rispetto alla Zoe, raddoppia da 50 a 100 kW la potenza massima utilizzabile nelle colonnine a corrente continua, dimezzando i tempi di sosta. La Renault parla di 30 minuti per riportare la batteria dal 15 all’80%.

E viene introdotta la funzione plug&charge, senza più necessità di utilizzare card o app, nelle stazioni che usano questa tecnologia (la colonnina “riconosce” il bocchettone dell’auto). Al cliente viene poi fornito un caricabatterie bidirezionale a bordo da 11 kW. In grado quindi di offrire le funzionalità V2L (Vehicle-to-load) per ricaricare fonti esterne e V2G (Vehicle-to-Grid) per restituire energia alla rete, ovviamente a fronte di un compenso.

Confermata la presenza sul cofano anteriore di un inserto luminoso che, sullo sfondo del numero 5, dà lo stato di carica della batteria. È poi disponibile un avatar, Reno, per controllare in ogni momento tutte le siutazioni. Il prezzo dovrebbe essere confermato a 25 mila euro, che con i nuovi bonus…