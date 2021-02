Suv, arrivano le versioni economiche della VW ID.4

Suv, arrivano le versioni più economiche della Volkswagen ID.4: in Germania prezzi da 38.450 euro, in Italia (l’Iva è più alta) dovremmo essere sui 40 mila.

Suv VW a partire da 40 mila euro (meno incentivi)

Le uniche due versioni finora disponibili sono quelle di lancio , le 1st Edition, da 48.600 e da 58.600 euro (la Plus), con batterie da 77 kWh e motore da 150 kW. Ma per centrare l’obiettivo di 100 mila ID.4 vendute già quest’anno, la Volkswagen deve puntare su versioni più abbordabili. E da marzo renderà disponibile il suo primo Suv elettrico con batteria da 52 kWh e un’autonomia molto più contenuta: 348 km WLTP invece di 522.

Con tre nuovi allestimenti Pure, City e Style, tutti alimentati da un motore da 125 kW, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Cambia anche la potenza di ricarica in AC: tutte e tre le versioni sono dotate di un caricabatterie da 7,2 kW, non più da 11 kW. In corrente continua, invece, il modello base Pure ricarica solo a 50 kW, mentre le versioni City e Style arrivano a 100 kW di potenza.

Batterie da 52 kWh e 348 km di autonomia

I prezzi in Germania, come si diceva, partono da 38.450 euro per la Pure, per poi salire a 41.670 euro per la City e a 46.055 per la Style. La Volkswagen, visto il successo che i Suv continuano a riscuotere, punta a fare proprio dell’ID.4 il modello elettrico più venduto, ancora già della ID.3. Klaus Zellmer, responsabile vendite del marchio tedesco, ha detto al sito Electrive (qui) di avere già acquisito 17 mila ordini.

Per due terzi le consegne dovrebbero avvenire in Europa e un terzo tra Cina e Stati Uniti. L’ID.4 sarà costruito a Zwickau (per l’Europa e inizialmente per gli USA) e in Cina negli stabilimenti di Anting e Foshan. In Cina vengono offerte due varianti, l’ID.4 X costruito ad Anting da SAIC-VW e l’ID.4 Crozz costruito a Foshan da FAW-VW. L’anno prossimo, la produzione inizierà a Emden e nello stabilimento Usa di Chattanooga.