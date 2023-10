Supernova di Wallbox sbarca in America grazie a un accordo di collaborazione con Free2move eSolutions, joint-venture di Stellantis dedicata a facilitare l’accesso ai veicoli elettrici.

Con Free2move (Stellantis) in Canada

A seguito di questa partnership Free2move utilizzerà la stazione di ricarica Supernova 180 di Wallbox per elettrificare le proprie concessionarie in Canada; mentre il caricabatterie AC Pulsar Plus di Wallbox, la soluzione di ricarica in corrente alternata di più venduta al mondo sarà distribuita nelle concessionarie Stellantis di tutta la regione del Nord America.

Free2move eSolutions e Wallbox stanno anche esplorando opportunità di sviluppo congiunto per accelerare la produzione e garantire una rapida disponibilità dei prodotti sul mercato nordamericano.

Enric Asuncion, CEO di Wallbox, ha commentato: «Il nostro caricabatterie rapido DC da 180 kW, Supernova, è veloce, affidabile e accessibile: la soluzione ideale per consentire a Wallbox di diventare un attore significativo nel mercato della ricarica rapida in tutto il Nord America».

Supernova potenziata (180 kW) per l’America

Supernova è la stazione di ricarica rapida in corrente continua progettata da Wallbox per soddisfare le necessità di un settore sempre più esigente. Richiede una ricarica pubblica affidabile ed efficiente, vantaggiosa sia per i conducenti di veicoli elettrici sia per gli operatori dei punti di ricarica.

L’ultima generazione della gamma, Supernova 180, è stata adattata per il mercato nordamericano, permettendo di aggiungere 100 km di autonomia in meno di 6 minuti. Il ridotto ingombro consente di installarla in contesti di ricarica con spazio e capacità energetiche limitate. Per esempio stazioni di servizio, concessionarie automobilistiche e centri commerciali.

