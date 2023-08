Super multa e rimozione: la linea dura di Oggebbio

Super multa e rimozione forzata per chi occupa lo spazio delle colonnine. Oppure lascia l’auto connessa dopo avere ricaricato per 4 ore. Succede a Oggebbio, ci segnala Andrea, un lettore entusiasta della linea dura. Vaielettrico risponde. Come sempre potete inviare segnalazioni e quesiti a info@vaielettrico.it .

Super multa e rimozione, ricarica per non più di 4 ore: sul Lago Maggiore non si scherza…

“Vorrei segnalare che esistono casi virtuosi di rispetto delle regole, in merito agli stalli di ricarica siti in aree pubbliche. Allego foto dell’avviso posto dalla Polizia Comunale di Oggebbio, sul lago Maggiore, sotto la segnaletica verticale di “stazione ricarica veicoli elettrici, rimozione forzata“. Speriamo possa essere di esempio ad altri Comuni“. Andrea D’Accordi

Giusto essere severi, ma…

Risposta. Il cartello che Andrea ci ha gentilmente girato, riprodotto qui a destra, testimonia che a Oggebbio hanno decisamente scelto la linea dura. Anche se onestamente abbiamo qualche perplessità sulla possibilità di attuare alcuni provvedimenti minacciati. Per esempio: si parla di rimozione forzata per qualunque veicolo non collegato alla colonnina o che abbia superato le 4 ore di ricarica. Ma sappiamo bene che il cavo può essere sganciato solo dal proprietario dell’auto (a meno che, caso limite, la colonnina venga spenta…). Il Codice della Strada, poi, dice altro. Stabilisce che il divieto di sosta negli stalli vale per le auto che “non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“. Non riusciamo a capire bene, inoltre, da dove arrivi questa sanzione fino addirittura a 344 euro. Non siamo degli esperti di multe e sanzioni in genere, ma ci sembra che l’importo per i divieti di sosta sia molto più contenuto. Par di capire, insomma, che ogni Polizia Locale si comporta a modo proprio. Come testimoniato da tante segnalazioni e anche dal caso di Riva del Garda raccontato anche nel video qui sotto.