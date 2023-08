Sui 60 mila euro il prezzo della ID.7

Sui 60 mila euro il prezzo della Volkswagen ID.7. Per ora è stato annunciato il listino tedesco, che parte da 56.995. Da noi, con tre punti in più di iVA…

Sui 60 mila euro la versione d’attacco della ammiraglia VW

È il quinto modello della gamma elettrica Volkswagen, dopo ID.3, ID.4, ID.5 e il pulmino ID.Buzz. E punta verso l’alto di gamma, aspettando che nella fascia delle piccole arrivi l’attesissima ID.2, al debutto nel 2025. La produzione della ID.7 è iniziata ufficialmente a Emden, in Germania, pochi giorni fa, con un programma di sfornare circa 300 esemplari al giorno. 56.995 euro è il prezzo iniziale in Germania della versione Pro, dotata di una batteria da 77 kWh e di un’autonomia di tutto rispetto, fino a 621 km. In un secondo momento arriverà la versione Pro S, già svelata in aprile, con un range ancora maggiore, fino a 700 km, grazie a una maxi-batteria da 86 kWh. Con la ID.7 la Volkswagen spera di dare finalmente un’alternativa convincente alla gamma Tesla, che continua a raccogliere un grande successo sullo stesso mercato tedesco. Si tratta di capire se, oltre ai dati tecnici, i clienti si faranno sedurre dalle linee dell’ammiraglia VW, piuttosto controverse soprattutto per quel che riguarda il posteriore.

Autonomia e dotazioni tecnologiche da primato

Vista l’importanza del modello, la Volkswagen ha dotato la ID.7 Pro di tutta una serie di tecnologie di alto livello. Di serie, naturalmente. Ci sono lo schermo a realtà aumentata, il sistema di navigazione Discover Pro Max e l’accesso senza chiave. Ma anche il Travel Assist, il Lane Assist, l’Emergency Assist, il Side Assist tutta una serie di telecamere. Ma Imelda Labbé, direttore vendite & marketing Volkswagen, punta soprattutto sull’autonomia mostre: “Questo nuovo modello impressionerà i nostri clienti con la sua lunga durata della batteria, la ricarica rapida, gli interni spaziosi e il funzionamento intuitivo“, ha detto. Prime consegne e primi risultati nel 2024.