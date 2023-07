Successo a Bologna per bonus car sharing, incentivi per le ebike

Quasi esaurito il bonus car sharing con auto elettriche regalato dal Comune di Bologna ai cittadini. Sono rimasti 140 buoni da 200 euro su 900 messi a disposizione da fine aprile. Bene anche il bonus bike sharing (tre mesi gratis per la muscolare, 5 euro per 15 noleggi da 30 minuti per la ebike). Ma non è finita qui: confermato il bando che offre 500 euro a chi acquista una bici elettrica e 1000 euro per chi sceglie una cargo bike a batteria.

In tre mesi richiesti 760 bonus car sharing elettrici

Va bene che è gratis girare in car sharing, ma è la conferma che a Bologna c’è interesse per la mobilità elettrica. Il servizio Corrente di Tper (l’agenzia per la mobilità locale) – attivo anche a Ferrara, Imola, Casalecchio di Reno e Rimini – è in continua crescita e vanta buoni numeri: 70mila utenti e oltre 9 milioni di chilometri percorsi. Tutte emissioni nocive risparmiate.

L’iniziativa è riservata ai primi 900 utenti (860 lo hanno già fatto) che ne faranno richiesta. I beneficiari devono essere residenti a Bologna ed essersi iscritti al servizio Corrente dopo il 21 novembre 2022. Un preciso requisito dal Ministero dell’Ambiente e del progetto PrIMUS per attrarre nuovi utenti.

Come funziona? Si caricano 20 euro di credito per averne 220 che corrisponde “a sei mesi pressoché gratuiti del servizio. Il credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023”. Qui il link per fare domanda del bonus.

Il bonus bike sharing

Sempre con i fondi del Ministero 3mila bolognesi hanno diritto a biciclette muscolari gratuite per 3 mesi e a 15 corse scontatissime con la ebike ( a 5 euro). I beneficiari (al momento la richiesta è stata di 2000 su 3000)dovranno essere residenti a Bologna e aver attivato l’iscrizione al servizio Ridemovi dopo il 21 novembre 2022.

Per accedere alla promozione basta inviare una email entro il 31 ottobre 2023 a support.it@ridemovi.com indicando le proprie generalità (nome, cognome, numero di telefono) allegando la foto della carta di identità o il certificato di residenza. Più informazioni al link.

Incentivi da 500 e 1000 euro per acquistare ebike e e-cargo bike

Rifinanziato nei giorni scorsi il bando comunale che offre 500 euro per chi acquista una bici a pedalata assistita e 1000 euro per chi sceglie una cargo bike elettrica.

Dal 11 luglio 2023 è stato possibile inviare la domanda per l’incentivo (fino a esaurimento dei fondi). Non è possibile superare il 50 per cento della spesa sostenuta e cumulare con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi erogati da altri enti o amministrazioni sul medesimo oggetto.

I beneficiari: le persone fisiche residenti a Bologna e nel territorio della città metropolitana di Bologna, dipendenti con sede di lavoro nel comune di Bologna in enti e aziende che abbiano sottoscritto un accordo di mobility management con il Comune di Bologna.

